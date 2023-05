Sharad Pawar : शरद पवारांनी निर्णय बदलल्याने नाशिकमधील राष्ट्रवादी भवन येथे जल्लोष!

Sharad Pawar : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी शरद पवार कायम राहणार असल्याची घोषणा केल्याने राष्ट्रवादी भवन येथे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांसोबत पेढे वाटप करत जल्लोष केला.

यावेळी अंबादास खैरे, योगिता आहेर, निवृत्ती अरिंगळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. (celebration at NCP Bhavan in Nashik Sharad Pawar changed his decision of resignation nashik news)

दोन दिवसाअगोदर अध्यक्ष शरद पवार यांनी राजीनामा दिला, यानंतर विविध पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शरद पवार यांना भावनिक आवाहन करून पक्षाच्या अध्यक्ष पदाच्या जबाबदारी बाबत फेरविचार करावा अशी मागणी केली होती.

त्यामध्ये नाशिक शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठराव करत निर्णय मागे घेण्याचा ठराव केला होता. या आवाहनाचा आदर करत व त्याचा मान राखून पवारांनी राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.

तसेच शरद पवार यांनी नव्या जबाबदाऱ्या देणार असल्याने कार्यकर्ते नव्या जोमाने काम करणार असल्याची आशा व्यक्त केल्याने नाशिक शहरातील राष्ट्रवादी भवन येथे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत एकच जल्लोष केला.

यावेळी मनोहर कोरडे, जीवन रायते, बालम पटेल, साजिद मुलतानी, नदीम शेख, सुषमा पगारे, नाना पवार, मुकेश शेवाळे, बाळा निगळ, डॉ.संदीप चव्हाण, राहुल कमानकर, सोनू वायकर, राजाभाऊ उफाडे, ज्ञानेश्वर महाजन,

कृष्णा काळे , रवींद्र शिंदे ,नाना साबळे , सोपन कडलग, पुष्पा राठोड ,पुष्पा वाघ ,मंगला मोरे, रितेश केदारे, हेमंत कांबळे, विकास सोनवणे, योगेश दिवे, जय कोतवाल, नाईम शेख, अजहर पटेल आदींसह मोठया संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.