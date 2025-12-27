नाशिक

Digital Census India : देशातील पहिली 'डिजिटल' जनगणना! राज्य सरकारकडून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर

Maharashtra Announces Administrative Framework for Census 2027 : राज्य शासनाने जनगणना २०२७ साठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व विभागीय आयुक्त यांची जबाबदारी निश्चित करत डिजिटल जनगणनेचा अधिकृत प्रशासकीय आराखडा जाहीर केला आहे.
नाशिक: राज्य शासनाने जनगणना २०२७ च्या तयारीसाठी राज्यभरातील कायदेशीर आदेश व प्रशासकीय रचना अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. ही जनगणना संपूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अचूक व जलद माहिती संकलनावर भर देण्यात आला आहे.

