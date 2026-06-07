राज्यसभेसाठी भुजबळांच्या नावावर शिक्कामोर्तब, पुतण्याला मंत्रिपदाची चर्चा; सुनेत्रा पवारांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त जागेसाठी निर्णय

नाशिक : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या खासदारकीच्या राजीनाम्यामुळे राज्यसभेच्या रिक्त जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नावावर पक्षाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र भुजबळ यांच्या विधानसभा सदस्यत्वाचा जागेवर आणि मंत्रिपदावर त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांची वर्णी लागावी यासाठी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या होकाराची वाट पाहावी लागणार आहे..राज्यसभेच्या जागेवर अनेक नावे चर्चेत असताना भुजबळ यांच्या नावावर पक्षाच्या बैठकीत चर्चा झाली. पक्षाचे युवा नेते खासदार पार्थ पवार यांनी भुजबळ यांचे नाव राज्यसभेच्या जागेसाठी सुचविले. त्याला सर्व नेत्यांनी सहमती दर्शविल्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली. उद्या सकाळपर्यंत नाव समजेल, अशी माहिती सुनेत्रा पवार यांनी दिली..Mumbai Local: कामाच्या दिवशी लोकलचा मेगाब्लॉक! दोन दिवस रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडणार; नियोजन करून घराबाहेर पडण्याचं आवाहन .राष्ट्रवादीच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीबाबत पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी फडणवीसांसोबत चर्चा केली. या जागेसाठी भुजबळ इच्छुक असून पक्षाची त्याला संमती असल्याचे या नेत्यांनी फडणवीस यांना सांगितल्याचे समजते. मात्र समीर भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याबाबत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना विचारावे लागेल. त्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितल्याचे समजते..अजित पवार, सुनील तटकरे कुटुंबातील एक व्यक्ती केंद्रात आणि एक व्यक्ती राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहे. त्यामुळे हाच न्याय भुजबळ यांनाही लावला जावा, अशी भुजबळ यांची इच्छा आहे. त्यासाठी समीर भुजबळ यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा प्रस्ताव महायुतीसमोर ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे..Mumbai: मुंबईतील रुग्णांसाठी खुशखबर! आता कमी दरात औषधं मिळणार; जेनेरिकसोबत ब्रँडेड औषधांवरही सवलत.नाशिकच्या राजकारणात नवे समीकरण ?राज्यसभेसाठी छगन भुजबळ यांच्या नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार का आणि त्यानंतर समीर भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार का, याबाबतचे चित्र रविवार (ता. ७) पर्यंत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. हे समीकरण प्रत्यक्षात उतरल्यास नाशिकच्या राजकारणात भुजबळ कुटुंबाचा प्रभाव नव्या स्वरूपात अधिक मजबूत होऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, या घडामोडींवर भाजपसह विशेषतः जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या समर्थकांचेही लक्ष लागले असून, आगामी राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.