नाशिक

राज्यसभेसाठी भुजबळांच्या नावावर शिक्कामोर्तब, पुतण्याला मंत्रिपदाची चर्चा; सुनेत्रा पवारांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त जागेसाठी निर्णय

Chhagan Bhujbal : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या खासदारकीच्या राजीनाम्यानंतर राज्यसभेतील रिक्त जागेवर भुजबळांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Chhagan Bhujbal

Chhagan Bhujbal

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या खासदारकीच्या राजीनाम्यामुळे राज्यसभेच्या रिक्त जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नावावर पक्षाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र भुजबळ यांच्या विधानसभा सदस्यत्वाचा जागेवर आणि मंत्रिपदावर त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांची वर्णी लागावी यासाठी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या होकाराची वाट पाहावी लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Maharashtra Politics
Mahayuti
Chhagan Bhujbal
Sunetra Pawar
Maharashtra politics news
latest updates Maharashtra politics