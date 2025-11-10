Consumer Forum : दहा जिल्ह्यांमध्ये कामकाज ठप्प! ग्राहक मंचातील रिक्त पदांमुळे तक्रारींचा ढिगारा

ओझर: राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये तब्बल २३६ पदे रिक्त असल्याने कामकाज विस्कळित झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण वेळेत न होता प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समितीचे संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष दादाभाऊ केदारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सचिव निधी खरे, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांना साकडे घालत सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी केली आहे..राज्यात एकूण ४१ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यरत आहेत. त्यापैकी केवळ २९ ठिकाणी अध्यक्ष कार्यरत आहेत. बारा ठिकाणी अध्यक्षपदे रिक्त आहेत. सदस्यांची ८२ पैकी २४ पदे रिक्त आहेत. परिणामी, दहा जिल्ह्यांत कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. यामुळे मंचाचे कामकाज प्रभावित झाले आहे. त्याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे..तक्रारी अनेक वर्षे प्रलंबितग्राहकांच्या हिताचे रक्षण आणि तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठीच ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत राज्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. कायद्यानुसार प्रत्येक तक्रार ९० दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक आहे; मात्र मनुष्यबळाअभावी हे शक्य होत नाही. अनेक प्रकरणे एक ते दोन वर्षे प्रलंबित आहेत. ज्यामुळे तक्रारकर्त्यांना न्याय मिळत नसल्याची स्थिती आहे..ग्राहक संरक्षण समितीतर्फे मुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, तसेच विधी व न्याय विभागाला निवेदन सादर करण्यात आले आहे. रिक्त पदे तातडीने न भरल्यास समितीकडून राज्यव्यापी आंदोलन व जनजागृती मोहीम राबविण्याचा इशाराही देण्यात आला. राज्य शासनाने तातडीने योग्य ती पावले उचलून ग्राहक आयोगांना सक्षम करण्याची मागणी राष्ट्रीय सचिव डॉ. अविनाश झोटिंग, माजी न्यायाधीश अशोक आव्हाड व राष्ट्रीय कायदेशीर सल्लागार अॅड. रघुनाथसिंग कुशवाह, राज्याध्यक्ष महादेव मस्के व विविध ग्राहक संघटनांकडून होत आहे..प्रशासकीय पदेही रिक्तचराज्यातील ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये केवळ अध्यक्ष व सदस्य नव्हे, तर इतर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जागाही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. मंजूर ४०२ पदांपैकी २०० पदे रिक्त आहेत. त्यात व्यवस्थापकांची २४, लेखाधिकारी १६, लघुलेखक ३६, शिरस्तेदार २३, सहायक अधीक्षक २७, लेखापाल १५ आणि लिपिकांची तब्बल ५९ पदे रिक्त आहेत..RTO News : पुण्यात ३० टक्के वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा पाटी’, पाचव्यांदा मुदतवाढ; तरीही वाहनधारकांचा अल्प प्रतिसाद .ग्राहक मंच हे सर्वसामान्य नागरिकांना जलद आणि विनामूल्य न्याय मिळवून देणारे व्यासपीठ आहे. मात्र आज ही न्यायव्यवस्था स्वतःच ‘तक्रारदार’ बनली आहे. राज्य शासनाने रिक्त पदे तातडीने न भरल्यास ही व्यवस्था ठप्प होण्याची भीती आहे. प्रकरणांचा ढिगारा वाढत चालला आहे. न्यायासाठी नागरिकांना वर्षानुवर्षे भटकंती करावी लागते. शासनाने या पदांवर पात्र व अनुभवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून आयोगांचे कामकाज गतिमान करणे अत्यावश्यक आहे.- दादाभाऊ केदारे, संस्थापक अध्यक्ष, ग्राहक संरक्षण समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.