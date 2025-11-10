Consumer Forum : दहा जिल्ह्यांमध्ये कामकाज ठप्प! ग्राहक मंचातील रिक्त पदांमुळे तक्रारींचा ढिगारा

नाशिक

Vacant Posts Paralyse District Consumer Forums : महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामधील तब्बल २३६ पदे रिक्त असल्याने मंचाचे कामकाज विस्कळित झाले आहे. त्यामुळे प्रकरणांचा ढिगारा वाढत असून, ग्राहकांना न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
उत्तम गोसावी : सकाळ वृत्तसेवा
ओझर: राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये तब्बल २३६ पदे रिक्त असल्याने कामकाज विस्कळित झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण वेळेत न होता प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समितीचे संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष दादाभाऊ केदारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सचिव निधी खरे, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांना साकडे घालत सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी केली आहे.

