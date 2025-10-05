नाशिक

Kalwan News : कळवणमध्ये संताप! शेतमजुराच्या अपहरणावरून पोलिस ठाण्यावर दगडफेक, जमाव आक्रमक

Tribal Protest Erupts in Kalwan Over Missing Farm Laborer : कळवण खुर्द येथील शेतमजुराच्या अपहरणाच्या निषेधार्थ आदिवासी बांधवांनी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करत दगडफेक केल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला.
कळवण: कळवण खुर्द येथील एका शेतकऱ्याकडे काम करीत असलेल्या शेतमजुराचे अपहरण झाल्याचा आरोप करीत आदिवासी बांधवांनी कळवण पोलिस ठाण्यासमोर शुक्रवारी (ता. ३) रात्रीपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. शनिवारी (ता. ४) सकाळी आंदोलकांनी रास्ता रोको आंदोलन करून आक्रमक भूमिका घेतली.

