Kalwan News : कळवणमध्ये संताप! शेतमजुराच्या अपहरणावरून पोलिस ठाण्यावर दगडफेक, जमाव आक्रमक

कळवण: कळवण खुर्द येथील एका शेतकऱ्याकडे काम करीत असलेल्या शेतमजुराचे अपहरण झाल्याचा आरोप करीत आदिवासी बांधवांनी कळवण पोलिस ठाण्यासमोर शुक्रवारी (ता. ३) रात्रीपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. शनिवारी (ता. ४) सकाळी आंदोलकांनी रास्ता रोको आंदोलन करून आक्रमक भूमिका घेतली..या आंदोलनादरम्यान जमावाने पोलिस ठाण्यावर दगडफेक केली, घोषणाबाजी केली. यात एक महिला पोलिस कर्मचारी आणि स्थानिक माध्यम प्रतिनिधी जखमी झाला; तर पोलिस वाहनाचे नुकसानही झाले. बेपत्ता शेतमजुराचा पोलिसांनी लवकरात लवकर शोध घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..बेपत्ता शेतमजुराच्या आई सावित्रीबाई गुलाब पवार यांनी कळवण पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत सांगितले, की त्यांचा मुलगा विठोबा गुलाब पवार हा कळवण खुर्द येथील शेतकऱ्याकडे शेतीसाठी जात होता. शुक्रवारी विठोबा हा शिंदे यांच्याकडील काम सोडून गावातील संजय शेवाळे यांच्याकडे गेला असता, संशयितांनी त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून अपहरण केले..याबाबत संशयित आरोपींवर कळवण पोलिस ठाण्यात कलम ११५ (२), ३५२, ३५१ (२), १३७ (२), ३ (५), ३ (१)(र), ३ (१)(स), ३ (२)(व) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपअधीक्षक किरणकुमार सूर्यवंशी आणि पोलिस निरीक्षक खगेंद्र टेंभेकर पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, पोलिस अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना वारंवार समजावले. संशयितांवर गुन्हा दाखल झाल्यावर आंदोलकांनी रस्ता मोकळा केला आणि आंदोलन मागे घेतले..आंदोलकांचे आक्रमक वर्तनशुक्रवारी रात्रीच आंदोलकांनी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या दिला. शनिवारी त्यांची संख्या वाढली आणि दुपारी बाराला त्यांनी पोलिस ठाण्यात घुसण्याचा प्रयत्न केला. प्रवेशद्वारावर तैनात पोलिसांनी आंदोलकांना रोखले. यात झटापट झाली. जमावाने थेट पोलिस ठाण्याच्या दिशेने दगडफेक केली. यात पोलिसांच्या एका वाहनाची काच फुटली; तर काही जण जखमी झाले..