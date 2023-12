Nashik Kalwan News: अडकलेला कोट्यवधींचा निधी अखेर कळवणला मिळाला

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळा असलेल्या शिवस्मारकाचे कळवणकरांनी अनेक वर्षांपासून पाहिलेले स्वप्न साकार झाले. कळवण बाजार समिती व `कमको’ बँकेत सत्ताधारी गटाला यश मिळाले. शेतकरी सहकारी संघाची निवडणूक बिनविरोध करण्यात वजनदार नेत्यांना यश मिळाले.

दुसरीकडे कळवण तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पाचशे कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण आणि वर्षअखेरीस तालुक्यासाठी ३१६ कोटींचा मिळालेला निधी ही तालुक्याच्या पटलावरील काही महत्त्वाच्या नोंदी म्हणता येतील. - रवींद्र पगार,कळवण (Crores of stuck funds have finally been received kalwan nashik news)