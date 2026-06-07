नाशिक

निवृत्तीचं शेवटचं वर्ष, सुट्टीवरून ड्युटीवर परतण्याच्या आदल्या दिवशी जवानाने उचललं टोकाचं पाऊल

Nashik News पारोळ्यातील जवान संदीप पाटील हे सद्या सुट्टीवर घरी आलेले होते. शुक्रवारी रात्री अकराच्या सुमारास घरात कोणालाही काही न सांगता घरून निघून गेले होते.
Nashik Soldier Found Dead Ahead of Duty Rejoining

Nashik Soldier Found Dead Ahead of Duty Rejoining

Esakal

सूरज यादव
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जोगळखेडे ता .पारोळा येथील ४२ वर्षीय जवान सुट्टीवर घरी आला असता त्यांनी शनिवारी पहाटे गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. जोगलखेडा ता.पारोळा येथील संदीप धर्मा पाटील (वय ४२) ह.मु.गणपती नगर पारोळा ये आयटीबीपी दलात सैनिक म्हणून कार्यरत आहेत मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी पारोळा येथे घर घेतले होते. पारोळा शहरातील गणपती नगर मध्ये त्यांचे वास्तव्य होते. Nashik Soldier Found Dead Ahead of Duty Rejoining

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