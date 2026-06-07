निवृत्तीचं शेवटचं वर्ष, सुट्टीवरून ड्युटीवर परतण्याच्या आदल्या दिवशी जवानाने उचललं टोकाचं पाऊल

जोगळखेडे ता .पारोळा येथील ४२ वर्षीय जवान सुट्टीवर घरी आला असता त्यांनी शनिवारी पहाटे गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. जोगलखेडा ता.पारोळा येथील संदीप धर्मा पाटील (वय ४२) ह.मु.गणपती नगर पारोळा ये आयटीबीपी दलात सैनिक म्हणून कार्यरत आहेत मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी पारोळा येथे घर घेतले होते. पारोळा शहरातील गणपती नगर मध्ये त्यांचे वास्तव्य होते. Nashik Soldier Found Dead Ahead of Duty Rejoining.संदीप पाटील हे सद्या सुट्टीवर घरी आलेले होते. शुक्रवारी रात्री अकराच्या सुमारास घरात कोणालाही काही न सांगता घरून निघून गेले होते. नातेवाईकांनी त्यांचा शोधाशोध घेत असताना शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या उंदीरखेडा शिवारातील शेतात त्यांनी निंबाच्या झाडाला नायलॉन दोरीच्या साह्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले. त्यांना पारोळा कुटीर रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..Akola : पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी धावाधाव, नर्सपासून डॉक्टरांपर्यंत विनवण्या; कुणीच मदत केली नाही, VIRAL व्हिडीओने खळबळ.दरम्यान,वीर जवान संदीप पाटील हे आयटीबीपी दल छत्तीसगड येथे नोकरीस कार्यरत असून त्यांचे हे सेवानिवृत्तीचे शेवटचे वर्ष होते. माहितीप्रमाणे ते दहा दिवसांच्या सुट्टीवर आले होते व आज ते कर्तव्यावर रवाना होणार होते त्याआधीच त्यांनी आत्महत्या केली..संदीप पाटील यांच्यावर मूळ गावी जोगलखेडा येथे रविवारी ता .७ रोजी सकाळी १० वाजता शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.त्यांच्या पश्चात आई, वडील,भाऊ,पत्नी,एक मुलगा,एक मुलगी असा परिवार आहे.याबाबत गोपाल पाटील यांनी दिलेल्या माहितीवरून पारोळा पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून घटनेच्या पुढील तपास पोलीस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.