Nashik Cyber Crime : साडेचार कोटींचं 'गिफ्ट' पडलं महाग! फेसबुकवरच्या प्रेमाखातर बँक अधिकारी महिलेने गमावली पुंजी

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बँकेत उच्चपदस्थ पदावर असलेली महिला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एका युरोपियन डॉक्टरच्या प्रेमात पडली. प्रेमाखातर सातसमुद्रा पलीकडून तिला ‘गिफ्ट’ पाठविले. आणखी महागडे ‘गिफ्ट’ पाठविले असता, ते कस्टममध्ये अडकले. ते सोडविण्यासाठी तो स्वतः आला अन् तोही अडकला. त्याला या कचाट्यातून सोडविण्याठी तब्बल चार- साडेचार कोटी गमावल्यानंतर तिला फसवणूक झाल्याची उपरती झाली. या गुन्ह्याचा तपास करताना तत्कालीन पुणे सायबर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अंकुश चिंतामण यांनी खुबीने उकल केली अन् तिघा परदेशी संशयितांना बेड्या ठोकल्या..सध्या म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे प्रभारी असलेले पोलिस निरीक्षक अंकुश चिंतामण हे पाच वर्षांपूर्वी पुणे शहर सायबर पोलिस ठाण्यात नियुक्तीला होते. पुणे शहरातील एका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बँकेत उच्चपदी असलेली ५९ वर्षीय महिला सायबर पोलिस ठाण्यात आली. त्यांची सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तब्बल साडेचार कोटींची फसवणूक झाली होती. .काही महिन्यांपूर्वी त्यांना फेसबुकवर एका युरोपियन व्यक्तीने फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविली. महिलेने ती स्वीकारली. त्यानंतर त्यांच्यात चॅटिंग सुरू झाले. त्या व्यक्तीने तो मूळ भारतीय असल्याचे सांगत महिलेचा विश्वास संपादन केला. महिला पुण्यात एकटीच राहात असल्याचे हेरले. चॅटिंगच्या माध्यमातून त्यांच्यात प्रेमाचे अंकुरही फुलले. त्यामुळे त्याने एक गिफ्ट परदेशातून महिलेला पाठविले. गिफ्ट मिळाल्याने तिचा त्या व्यक्तीवर विश्वास बसला. परदेशातून गिफ्टचे वापरले माध्यम.त्यानंतर त्याने पुन्हा एक महागडे गिफ्ट पाठविल्याचे तिला सांगितले. दोन दिवसांनी ते गिफ्ट मिळणे अपेक्षित होते; परंतु ते मिळाले नाही. तीही त्या गिफ्टची आतुरतेने वाट पाहात होती. मात्र ते गिफ्ट विमानतळावरील कस्टम विभागात अडकल्याचे त्याने सांगितले. त्याचे फोटोही त्याने महिलेला पाठविले. ते सोडविण्यासाठी दंड आकारण्यात आल्याने तो दंड त्याला भरता येत नव्हता. त्यामुळे त्याने तो तिला भरण्यास सांगितला. त्याने संबंधित कस्टम अधिकाऱ्याचा संपर्क क्रमांकही दिला. .तिनेही कोणतीही शहानिशा न करता संपर्क साधला. कस्टम अधिकाऱ्याने तिच्याकडून ते महागडे गिफ्ट सोडविण्यासाठी कस्टम चार्जेससह इन्कम टॅक्सची रक्कम, अशी लाखो रुपयांची दंडाची रक्कम वसूल केली. तिनेही प्रेमाखातर ती रक्कम भरली. तरीही, ते गिफ्ट तिच्यापर्यंत पोहोचले नाही. ते गिफ्ट सोडविण्यासाठी अखेर परदेशातील ती व्यक्तीच भारतात येण्यास निघाली. मात्र त्यालाही विमानतळावर अडविण्यात आले. ते गिफ्ट आणि ती व्यक्ती या दोघांना विमानतळावरील अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले. पुन्हा त्याने महिलेशी संपर्क साधला आणि तो विमानतळावर अडकल्याचे सांगितले. त्या वेळी त्याला सोडण्यासाठी पुन्हा पैसे भरण्याची वेळ आली असता, तब्बल दीड कोटी रुपये तिला भरावे लागले..चॅटिंग झाले बंद अन्...हे सारे ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार सुरू होते. एका विमानतळावरून निघाल्यानंतर दुसऱ्या विमानतळावर पुन्हा अडकला. त्यासाठी तिने पुन्हा एक कोटी रुपये भरले. असे सुमारे चार ते साडेचार कोटी रुपये तिचे अवघ्या काही दिवसांत गेले. तिने केलेली जमापुंजी जवळपास संपलीच होती. .मात्र प्रेमाखातर तिने हे केले असाच तिचा समज असताना पुन्हा त्याने संपर्क साधून वाटेत पोलिसांनी पकडल्याचे कारण सांगितले. पण यावेळी तिच्याकडे त्याला सोडविण्यासाठी पैसेच नव्हते. तिच्याकडील पैसे संपताच त्या व्यक्तीचे फोन अन् चॅटिंगही बंद झाले. तेव्हा तिला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. तिने ताबडतोब पुणे शहर सायबर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली..फेसबुकवर छायाचित्र दुसऱ्याचेचमहिलेला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढताना त्या व्यक्तीने फेसबुकवर त्याचे फोटो पाठविले होते. पोलिस निरीक्षक चिंतामण यांनी महिलेच्या फेसबुक अकाउंटपासून तपासाला सुरवात केली. त्याच्या फोटोवरून तांत्रिक तपास सुरू केला असता, ते फोटो युरोपातील एका प्रसिद्ध डॉक्टरचे होते. मात्र या व्यक्तीने त्या डॉक्टरच्या फेसबुक अकाउंटवरून ते कॉपी केले आणि तेच फोटो त्याने महिलेस पाठविले होते. दोघांमधील चॅटिंगचाही चिंतामण यांनी तांत्रिक विश्लेषणानुसार तपास सुरू केला. त्या वेळी त्या व्यक्तीने महिलेला भावनिकदृष्ट्याही प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले होते..धाग्यादोऱ्यावरून दिल्ली गाठलीसंशयित व्यक्तीच्या फेसबुक अकाउंटच्या तांत्रिक विश्लेषणानुसार तपास करताना काही महत्त्वाचे धागेदोरे पोलिस निरीक्षक चिंतामण यांच्या हाती लागले. त्या आधारे चिंतामण यांच्यासह पथकाने दिल्ली गाठली. ज्या परिसरातून राहून संशयित सायबर भामटे हा उद्योग करीत होते त्या संपूर्ण परिसराची चिंतामण व त्यांच्या पथकाने रेकी केली. तांत्रिक विश्लेषण अन् तपासातून महत्त्वाची माहिती जशी हाती लागत होती, त्यानुसार त्याची पडताळणीही केली जात होती. ज्या परिसरातून हा उद्योग केला जात होता, त्याठिकाणी बहुतांशी परदेशी नागरिक रहिवासी होती. त्यातही प्रामुख्याने नायजेरियन मुले अधिक होते.....अन् सापळ्यात अडकलेपोलिस निरीक्षकांनी शेकडो कॉल डिटेल्स तपासले. त्यामध्ये एका क्रमांकावरून अतिशय मोजके कॉल्स केले जात होते. त्या कॉल्सवरून पोलिसांनी तपास सुरू केला असता, घरमालक, दूधवाला, लॉन्ड्रीवाला असे काही जणांचे कॉल्स असल्याचे समोर आले. या संशयित सायबर भामट्यांनी ते राहात असलेल्या घराच्या गेटला अनोखी सिस्टिम लावली होती. काही मोजक्या व्यक्तींनाच त्या गेटमधून आत येता येत होते. त्यामुळे चिंतामण यांनी त्या घरात नियमित जाणाऱ्या लॉन्ड्रीवाल्यास हाताशी धरले. .Chhatrapati Sambhajinagar Crime:‘मोस्ट वाँटेड’ ब्रोकर राजू जाधव जेरबंद; बनावट महिलांना उभे करून ७० लाखांचा जमीन गैरव्यवहार!.त्या घरात परदेशी नायजेरियन वास्तव्याला असल्याची माहिती मिळाली. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी लॉन्ड्रीवाल्याकडे कपडे दिले होते. ते कपडे देण्याच्या बहाण्याने लॉन्ड्रीवाल्यास पाठविले. तो गेटच्या सिस्टिममधून आत जाताच दबा धरून असलेल्या चिंतामण व सहकाऱ्यांनी आत प्रवेश केला आणि तिघा नायजेरियन संशयित सायबर भामट्यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडील झडतीत अनेक डिव्हाईसद्वारे पुण्याच्या महिलेसह देशभरातील अनेक महिलांना त्यांनी गंडा घातल्याचे दिसून आले. अनेक मोबाईल्स, सीमकार्ड, लॅपटॉपमधून संशयित सायबर भामटे व महिला यांच्यातील चॅटिंगही पोलिसांच्या हाती लागले. तिघांना बेड्या ठोकून पुण्यात आणले. पोलिस निरीक्षक अंकुश चिंतामण यांनी केलेल्या तपासामुळे परदेशी सायबर भामटे जाळ्यात अडकले होते. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. 