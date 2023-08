Nashik News : राजापूर-पन्हाळसाठे शिवारामध्ये होणार डी., बी.फार्मसी कॉलेज; फार्मसी कौन्सिलची मान्यता

By

Nashik News : तालुक्याच्या पूर्व भागातील पन्हाळसाठे- राजापूर शिवारात संतोषीमाता शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून डी.फार्मसी व बी.फार्मसी महाविद्यालयाला परवानगी मिळाली आहे.

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्यासाठी मान्यता दिल्याची माहिती संस्थेचे विश्वस्त लक्ष्मण दराडे यांनी दिली. (D B Pharmacy College will be held in Rajapur Panhalsathe Shivar nashik news)

आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार किशोर दराडे, संचालक लक्ष्मण दराडे व रामदास दराडे आदींच्या पुढाकारातून बाभूळगाव येथे मागील पंचवीस वर्षापासून जगदंबा व मातोश्री शिक्षण संस्थेने टप्याटप्याने केजी टू पीजीपर्यंत अभ्यासक्रम सुरू केलेला आहे. धानोरे तसेच एकलहरे येथेही नव्याने कॅम्पस सुरू होऊन तिथेही परिपूर्ण भौतिक सुविधांसह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्था सुरू आहे.

दराडे बंधूंच्या पुढाकाराने ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन्ही संस्थेचे अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतन, शिक्षणशास्त्र, शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय, फार्मसी, कृषी महाविद्यालय, नरसिंग महाविद्यालय, बीएचएमएस, बीएएमएस आदी महाविद्यालय सुरू आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामाध्यमातून जिल्हाभरातील हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊन नामांकित कंपन्यांत नोकरी करत आहेत. आपल्या व्यवसायात नावलौकिक करून यशस्वी झाले आहेत. या पाठोपाठ आता नंदुरबार येथेही संस्थेचा भव्य कॅम्पस यावर्षी सुरू झाला आहे.

राजापूर शिवारातील पन्हाळसाठेजवळ नव्याने विकसित होत असलेल्या शैक्षणिक संकुलामध्ये डी व बी फार्मसीला फार्मसी कौन्सिलने मान्यता दिली आहे. येथे चालू शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया देखील राबविली जाणार असून सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन संचालक रूपेश दराडे यांनी केले आहे.

पन्हाळसाठे येथे तंत्रनिकेतन, शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, कृषी आदी महाविद्यालय प्रस्तावित असून त्यालाही मान्यता मिळून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा या ठिकाणी मिळणार असल्याचे रूपेश दराडे यांनी सांगितले.