Nashik News : उड्डाणपुलाच्या अंतिम टप्प्यातील कामासाठी निर्णय; धुळे, पुण्याकडे जाणाऱ्या बस जुन्या स्थानकावरून

Nashik News : शहरातील जुन्या महामार्गावरील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाच्या अंतिम टप्प्यातील कामासाठी नवीन बसस्थानक ते दरेगावपर्यंत एकतर्फी अवजड वाहतूक बंद केल्यानंतर आता राज्य परिवहन विभागाने धुळे व पुणे या दोन मार्गावरील धुळे, जळगाव, पुणेकडे जाणाऱ्या बस जुन्या बसस्थानकावरून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उशिरा का होईना यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.