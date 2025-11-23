नाशिक
Devgaon News : ग्रामस्थांना मोठा दिलासा! देवगाव फाटा शिवारात ६ वर्षांची मादी बिबट्या जेरबंद
Leopard Activity Increases in Devgaon Area : नाशिक जिल्ह्यातील देवगाव फाटा शिवारात शेतकरी चांगदेव शिंदे यांच्या उसाच्या शेताजवळ वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात ६ वर्षांची मादी बिबट्या जेरबंद झाली. बिबट्याला ताब्यात घेऊन वैद्यकीय तपासणीसाठी सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले.
देवगाव: देवगाव फाटा शिवारातील शेतकरी चांगदेव पुंडलिक शिंदे यांच्या गट नंबर १९१/१ मध्ये उसाच्या शेताजवळ लावलेल्या पिंजऱ्यात शुक्रवार (ता. २१) सकाळी सहाच्या सुमारास बिबट्या जेरबंद झाला. घटनेची माहिती वनविभागाला कळविल्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल घुगे, वनपाल मनमाड जयराम शिरसाठ घटनास्थळी दाखल झाले.