सरन्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचा बनाव, डिजिटल अरेस्ट करत नाशिकमध्ये २ वृद्धांची ७ कोटींची फसवणूक

नाशिकमध्ये दोन सेवानिवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची कोट्यवधींची फसवणूक करण्यात आलीय. डिजिटल अरेस्टचा बनाव रचत एकाला ६ कोटी २५ लाख तर दुसऱ्याला ७१ लाख रुपयांना गंडा घातला आहे. डिजिटल अरेस्टचा बनाव रचताना थेट सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कोर्टात हजर केल्याचं सांगण्यात आल्याचंही उघडकीस आलं. या प्रकरणी पोलिसात अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, गंगापूर रोड परिसरात राहणाऱ्या ७४ वर्षीय नागरिकाला व्हॉटसअपवर ऑडिओ कॉल आला. त्यात बँक खात्याची माहिती विचारली गेली. त्यानंतर मुंबईत क्रेडिट कार्ड तुमच्या नावे काढलंय असं खोटं सांगत या कार्डचा गैरवापर करून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झाल्याचं सांगण्यात आलं. हे मनी लाँड्रिंग असून यात तुमचा सहभाग असल्यानं कारवाई केली जाणार असल्याची भीती दाखवली..पुण्यात PMPL बसची दुचाकीला मागून धडक, तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू.सरन्यायाधीशांसमोर हजर केल्याचा बनाव केला. तेव्हा बनावट सरन्यायाधीशांनी संवाद साधत ७१ लाख रुपयांचा दंड तात्काळ आरटीजीएसद्वारे भरणा करण्यास सांगितले. जर पैसे भरले नाही तर सीबीआयचं पथक तुम्हाला ताब्यात घेईल. सध्या तुमच्या घराच्या परिसरात साध्या वेशातील पोलीस आहेत, हा आमचा आदेश असल्याचंही सांगून वृद्धाला भीती घातली होती..घाबरलेल्या आजोबांनी बँकेत जाऊन रक्कम पाठवण्यास सांगितलं. इतकी मोठी रक्कम कशाला असं विचारताच आजोबांनी भावाला वैद्यकीय कारणासाठी मदत पाठवायची आहे असं सांगत पैसे पाठवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनाही भाग पाडलं. कारवाईच्या धसक्याने वृद्ध व्यक्तीने सायबर गुन्हेगार जे सांगत होता ते केलं. जवळपास १५ दिवस डिजिटल अरेस्टची कारवाई केल्याचं दाखवत बळजबरीने आरटीजीएसद्वारे बँक खात्यातून ७१ लाख रुपये पाठवायला लावले..दुसऱ्या एका वृद्धाची ६ कोटी २५ लाखांची फसवणूक करण्यात आली आहे. यात मोबाईलवरून अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाल्याची धमकी दिली गेली. त्यानंतर डिजिटल अरेस्ट करण्यात आल्याचं सांगितलं. पुढे ऑनलाइन पद्धतीने कोर्टात हजर करण्याचाही बनाव रचला. त्यानंतर ६ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम लुटण्यात आली असल्याची तक्रार वृद्धाने दिलीय. एकाच वेळी दोन वृद्धांना डिजिटल अरेस्ट करत लुटल्याच्या प्रकाराने नाशिकमध्ये खळबळ उडालीय..