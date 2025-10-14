नाशिक

सरन्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचा बनाव, डिजिटल अरेस्ट करत नाशिकमध्ये २ वृद्धांची ७ कोटींची फसवणूक

Digital Arrest : बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहार आणि अश्लील फोटो,व्हिडीओ पाठवल्या प्रकरणी कारवाईची भीती दाखवून दोन वृद्धांची कोट्यवधींची फसवणूक करण्यात आलीय. डिजिटल अरेस्टच्या घटनेनं नाशिकमध्ये खळबळ उडाली आहे.
Digital Arrest Shock in Nashik Two Seniors Lose 7 Crore in Fake Legal Action Scam

सूरज यादव
नाशिकमध्ये दोन सेवानिवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची कोट्यवधींची फसवणूक करण्यात आलीय. डिजिटल अरेस्टचा बनाव रचत एकाला ६ कोटी २५ लाख तर दुसऱ्याला ७१ लाख रुपयांना गंडा घातला आहे. डिजिटल अरेस्टचा बनाव रचताना थेट सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कोर्टात हजर केल्याचं सांगण्यात आल्याचंही उघडकीस आलं. या प्रकरणी पोलिसात अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

