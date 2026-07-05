नाशिक

Baglan NCP: बागलाणात राष्ट्रवादीचा 'मंगळवार पॅटर्न'; सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दिलीप खैरे यांची मोठी घोषणा, कार्यकर्त्यांना दिला नवा मंत्र

NCP Tuesday Pattern for solving public issues: दर मंगळवारी आढावा बैठका घेऊन बागलाणातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष, संघटन अधिक सक्रिय करण्यासाठी दिलीप खैरे यांचा ‘मंगळवार पॅटर्न’ मंत्र
NCP’s New Organisational Strategy: Dilip Khaire Introduces ‘Tuesday Pattern’ in Baglan

NCP’s New Organisational Strategy: Dilip Khaire Introduces ‘Tuesday Pattern’ in Baglan

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-रोशन खैरनार

सटाणा : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर अधिक सक्रिय भूमिका घेत बागलाण तालुक्यात दर मंगळवारी आढावा बैठकीच्या माध्यमातून 'मंगळवार पॅटर्न' राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी केली.

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