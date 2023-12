Nashik News : गतिमंद मुलगी पालकांच्या स्वाधीन

Nashik News : पंचवटीतील काळाराम मंदिर परिसरात गतिमंद मुलगी सापडली होती. त्या मुलीस पंचवटी पोलिसांनी तिच्या पालकांच्या स्वाधीन केले.

विशेष म्हणजे सदर मुलगी अवघ्या काही तासातच पालकांच्या ताब्यात देण्यात आली. गुरुवार (ता. २८) रात्री आठच्या दरम्यान काळाराम मंदिर परिसरामध्ये मुलगी मिळून आली.(disabled girl in custody of parents by police nashik news)