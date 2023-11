नैताळे : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह पतसंस्था व राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असताना, निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या धार्मिक एकता ट्रस्टतर्फे कर्जमुक्ती प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

यामुळे सर्वच बँकांच्या कर्जवसुलीवर परिणाम होणार आहे. याबाबत कर्जदार शेतकऱ्यांपुढे मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने याची चौकशी करून खुलासा करावा, अशी मागणी होत आहे. (Distribution of loan waiver certificates to Ranwadla farmers Mission of Religious Ekta Trust of Delhi Nashik News)

रानवड (ता. निफाड) येथे दिल्लीच्या धार्मिक एकता ट्रस्टने कर्जमुक्ती अभियान सुरू केल्याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळाली. त्यावरून परिसरातील शेतकऱ्यांनी रानवड गावाकडे धाव घेतली.

दिल्लीच्या धार्मिक एकता ट्रस्टचे लोक शेतकऱ्यांकडून कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी ‘मोफत प्रशिक्षण’, अशा आशयाचा फॉर्म भरून घेत होते.

त्यावर शेतकऱ्याचे नाव, पिनकोड नंबर, लोकसभेचे नाव, ई मेल आयडी, व्हॅट्‌सॲप नंबर, राज्याचे नाव, घरातील कोणी नोकरी करताहेत का, असे कॉलम होते. तो अर्ज शेतकरी भरून देत होते.

त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र वितरण होत होते. त्या प्रमाणपत्रावर राष्ट्रीय वित्त समिती, अध्यक्ष, कर्जमुक्ती अभियान म्हणून सीए सुरभी श्रीवास्तव यांची सही आहे.

या सगळ्या प्रकारामुळे कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण आहे. या अभियानाचा पत्रव्यवहार हिंदी भाषेतून आहे. यातून खरंच शेतकरी कर्जमुक्त होईल का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

"महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपूर्वी शेतकरी संघटनेने असे कर्जमुक्ती अर्ज भरून घेतले होते. अगदी तोच प्रकार आहे. यामुळे बँकेच्या कर्जवसुलीवर परिणाम होऊ शकतो. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली आहे. कर्जवसुलीला अडथळा ठरणाऱ्या या अभियानाविरोधात सल्ला घेऊन योग्य कार्यवाई करू."

- आनंद गरुड, विभागीय अधिकारी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक