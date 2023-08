Nashik News : भारतीय चित्रपटांत विविध अंग पाहावयास मिळतात. चित्रपटांमध्ये विविधता असून, जगातील चित्रपटसृष्टीत भारतीय चित्रपटसृष्टीचे खूप मोठे योगदान आहे.

भारतीय चित्रपटांच्या जुन्या आठवणी जतन करणे, त्या संग्रहित करण्यासाठी भारतातील दादासाहेब फाळके यांच्या नाशिकनगरीत आली असल्याची माहिती ब्रिटनमधल्या डी मॉन्टफर्ड विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. मोनिया अचिएरी यांनी बुधवारी (ता. २३) पत्रकार परिषदेत दिली. (Dr Monika Achieri statement Trying to preserve memories of old movies nashik news)

या वेळी नितीन परांजपे, ज्येष्ठ पत्रकार अपर्णा वेलणकर उपस्थित होते. डॉ. मोनिया अचिएरी म्हणाल्या, की नाशिकमधील सिंगल स्क्रीन सिनेमा थिएटर्स, त्याचे शहराशी असलेले जुने नाते या विषयावर काम करीत असून, चित्रपटाच्या जुन्या इतिहासाशी संबंधित अनेक वस्तू नाशिकमधल्या चित्रपटवेड्या लोकांकडून जमा करीत आहे.

लोकांनी अजून जपून ठेवलेली जुनी तिकिटे, रेकॉर्ड कव्हर्स, पोस्टर्स, गाणी असा खजिना शहरातून शोधला असून, ओरल हिस्टरीचा भाग म्हणून सर्कल चित्रपटगृहातील डोअर किपर्स राजू गेंड यांच्यापासून चित्रपटगृहाचे संचालक, तिकीट विक्रेते, ब्लॅक तिकीट विक्रेते यांच्याशीही संपर्क करून मुलाखतीही रेकॉर्ड केल्या आहेत.

संशोधनातून भारतीय चित्रपटाविषयीच्या ऐतिहासिक आठवणी संग्रहित करण्याचा प्रयत्न आहे. येत्या ३० नोव्हेंबरला कुसुमाग्रज स्मारक येथे ‘अभिव्यक्ती’तर्फे आयोजित अंकुर महोत्सवात चित्रपट प्रदर्शन होईल.

त्या माध्यमातून फिल्म हेरिटेज ही संकल्पना रुजविण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी या वेळी बोलताना नमूद केले. या संशोधनासाठी नाशिककरांच्या संग्रहात काही असल्यास डॉ. मोनिया यांना indianfilmarchives@gmail.com यावर पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.