Nashik News : नुसता सर्दी, खोकला म्हणजे कोरोना नव्हे !

सिन्नर : सर्दी, खोकला, ताप आल्यास समोरच्या व्यक्तीला कोरोना झाल्याचा किंवा त्याची लक्षणे आहेत, असा संशय बळावतो. कोरोनाच्या नवीन व्हेरियंटचे रुग्ण अनेक राज्यांत आढळून येत असल्याने आरोग्य विभागाने नवीन नियमावली घोषित केली आहे.

आजारी व्यक्ती, शस्त्रक्रिया झालेल्या किंवा ज्येष्ठांना खबरदारी म्हणून मास्क सक्ती केली आहे. ( Dr. MS Bachhav statement of Corona is not just cold and cough nashik news )