Nashik News: कृत्रिम गतिरोधकामुळे जीवघेण्या अपघाताची शक्यता! जुन्या गंगापूर नाका सिग्नलवरील गंभीर प्रकार

नाशिक : गंगापूर रोडवरील जुना गंगापूर नाका सिग्नल याठिकाणी काही दिवसांपूर्वी काम करण्यात आले. त्यानंतर त्याठिकाणी डांबरीकरण करताना उंचवटा निर्माण झाला आहे.

या कृत्रिम गतिरोधकामुळे सिग्नल सुटल्यानंतर जीवघेण्या अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही.

या गंभीर प्रकाराकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता असून, या कृत्रिमरित्या तयार झालेल्या गतिरोधकाची उंची कमी करण्याची मागणी त्रस्त वाहनचालकांनी केली आहे. (Possibility of fatal accident due to artificial speed breaker critical incident on old Gangapur Naka signal Nashik News)