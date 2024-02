Nashik News : संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी राज्यातील उद्योगांची क्षमता तपासणार : डॉ. व्ही. के. राय

Nashik News : देशाच्या तिन्ही संरक्षण दलांना आवश्यक असणाऱ्या संसाधनांचे उत्पादन नाशिकसह राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांद्वारे करण्यासाठी उद्योगांची क्षमता मूल्यमापन मोहीम राबविली जाणार आहे.

या उपक्रमात ३०० पेक्षा अधिक विविध प्रकारच्या कंपन्या सहभागी होणार असून, त्यांच्याबरोब करारही केला जाणार असल्याची घोषणा संरक्षण मंत्रालयाचे प्रोग्रॅम डायरेक्टर डॉ. व्ही. के. राय यांनी केली. (Dr VK Rai statement of check capacity of industries in state for self reliance in defence sector nashik news)