Super 50 Entrance Exam Result : ‘सुपर ५०’ प्रवेश परीक्षेचा प्रारूप निकाल जाहीर

Super 50 Entrance Exam Result : जिल्हा परिषदेचा महत्वकांक्षी उपक्रम असलेल्या सुपर ५० या प्रवेश परीक्षेचा प्रारूप निकाल जाहीर झाला आहे.

नीट व जेईई परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांची गुणनिहाय यादी जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर बघायला मिळणार आहे. (draft result of Super 50 entrance exam has been announced nashik news)

विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रे तपासून अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना अकरावी व बारावीसोबत जेईई व नीट या प्रवेश परीक्षांचे मोफत मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सुपर ५० हा उपक्रम सुरू केला आहे.

या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत १६ जुलै २०२३ रोजी जिल्ह्यातील १५ केंद्रावर परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेची विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या पर्यायानुसार गुणवत्ता यादी जिल्हा परिषद नाशिकच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यात ‘नीट’ साठी २३३२ विद्यार्थी बसले होते. जेईईसाठी ३०७२ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाली आहे.

अंतिम निवड यादी विद्यार्थ्यांनी दिलेला पर्याय व त्यांचा जात प्रवर्ग विचारात घेऊन यथावकाश सदर संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर सदर गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे पडताळणीसाठी दिनांक, वेळ व स्थळ कळविण्यात येणार आहे.