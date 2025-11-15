नाशिक

Nashik Election : नाशिक निवडणूक खर्चावर एस. चोक्कलिंगम यांचे ताशेरे; कोट्यवधींच्या 'झेरॉक्स' खर्चावरून प्रशासनाची कोंडी!

CEO Chockalingam Reviews Election Expenditure in Nashik : मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत विधानसभा निवडणुकीतील फोटोकॉपीसह विविध खर्चांवर सविस्तर स्पष्टीकरणाची मागणी करत अधिकाऱ्यांना कसून जाब विचारला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: मतदार याद्यांवरून सध्या राजकारण तापलेले असताना राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी जिल्ह्याचा आढावा घेतला. या वेळी गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीत फोटोकॉपी (झेरॉक्स) वर झालेल्या कोट्यवधींच्या अवास्तव खर्चाबाबत त्यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. तसेच निवडणुकीत फोटोकॉपीसह अन्य बाबींवर झालेल्या अव्वाच्या सव्वा खर्चाबाबत स्पष्टीकरण सादर करावे, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

