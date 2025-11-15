Nashik Election : नाशिक निवडणूक खर्चावर एस. चोक्कलिंगम यांचे ताशेरे; कोट्यवधींच्या 'झेरॉक्स' खर्चावरून प्रशासनाची कोंडी!

नाशिक: मतदार याद्यांवरून सध्या राजकारण तापलेले असताना राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी जिल्ह्याचा आढावा घेतला. या वेळी गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीत फोटोकॉपी (झेरॉक्स) वर झालेल्या कोट्यवधींच्या अवास्तव खर्चाबाबत त्यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. तसेच निवडणुकीत फोटोकॉपीसह अन्य बाबींवर झालेल्या अव्वाच्या सव्वा खर्चाबाबत स्पष्टीकरण सादर करावे, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मधुमती सरदेसाई यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमधील खर्चावरून चोक्कलिंगम यांनी उपस्थितांची हजेरी घेतली. .विधानसभा निवडणुकीत पंधराही मतदारसंघांत काढलेल्या ४० लाख फोटोकॉपी प्रती व त्यावरील खर्चाचा तपशील सादर करावा. तसेच फोटोकॉपीवर खर्च केला असताना पंधराही मतदारसंघांत भाडेतत्त्वावर फोटोकॉपी मशिन्स का घेतल्या, असा परखड सवालही त्यांनी केला. या प्रश्नावर उपस्थित अधिकाऱ्यांकडे मात्र उत्तर नव्हते..मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी फोटोकॉपीसह भोजन, वाहतूक, मंडप, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह चटई व खुर्च्या आदींच्या निविदा काढताना दरनिश्चित केले होते का? हे दर निश्चित करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ते तपासून घेतले होते का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. .तसेच सादर झालेल्या बिलांमधील दर पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासून घ्यावे. त्यानंतर बिले पुनर्सादर करावीत. तोपर्यंत बिले मंजूर केली जाणार नाहीत, असा आदेशवजा इशाराच त्यांनी दिला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनापुढील कोंडीत अजूनच भर पडली..Mumbai Local Megablock: रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर उद्या ‘कोंडी’चा रविवार! मुंबईकरांचे होणार हाल; कसे असेल नियोजन?.१८० कोटींचा खर्चजिल्ह्यात लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रत्येकी ९० कोटी याप्रमाणे एकूण १८० कोटींचा खर्च झाला आहे. त्यापैकी लोकसभेची ९० कोटींचे बिले मंजूर केली गेली. तर विधानसभेतील ६२ कोटीही वाटप केले गेले. त्यामध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मानधन, भोजनासह प्राधान्याच्या बिलांचा समावेश आहे. तर उर्वरित २८ कोटींमध्ये झेरॉक्ससह एलईडी स्क्रीन व अन्य बाबींचा समावेश आहे. या वस्तू व सेवांवरील खर्चाबाबत जोपर्यंत प्रशासन स्पष्टीकरण देणार नाही, तोपर्यंत ठेकेदारांची बिले निघणार नाहीत. त्यामुळे पारदर्शक निवडणुकांच्या दिशेने हे सकारात्मक पाऊल म्हणावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.