Nashik News: डाळिंबासह फळशेतीकडून ‘कसमादे’च्या अपेक्षा! द्राक्षे, पपई, शेवगा, बोर, पेरू, आवळा, सीताफळ जोमात

मालेगाव : दुष्काळी परिस्थितीत तालुक्यासह ‘कसमादे’च्या अपेक्षा डाळिंबासह फळ शेतीवर अवलंबून आहेत. अपुऱ्या पावसामुळे यंदा खरीप हंगाम वाया गेला. कांद्याची लागवड भावामुळे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली.

निर्यातबंदीनंतर भाव कोसळत असून भविष्यात कांद्याच्या भावाची शाश्‍वती नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना डाळिंब व फळशेती साथ देत आहे.

‘कसमादे’मध्ये ७५ हजार एकरांवर डाळिंबाचे क्षेत्र असून त्यातील जवळपास ४० हजार एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर आंबे बहाराचे उत्पन्न घेतले जाणार आहे.

सध्या मृग बहारातील डाळिंब अंतिम टप्प्यात आहेत, तर हस्त बहारातील पीक फेब्रुवारी-मार्चपासून बाजारात येईल. द्राक्ष, पपई, शेवगा, बोर, पेरू, आवळा, सीताफळ आदी फळपिकेही जोमात आहेत.

निसर्गाने साथ दिल्यास दुष्काळी परिस्थितीत फळशेती बळीराजाला तारून नेईल.