Nashik News : यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठातर्फे सध्या भरती प्रक्रिया सुरु आहे. ऑनलाइन अर्ज दाखल केल्‍यानंतर उमेदवारांना विद्यापीठात अर्ज व कागदपत्रे सादर करायचे असताना सोमवारी (ता.२२) सुट्टी आल्‍याने उमेदवारांची गैरसोय होत होती.

यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याची कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे यांनी दखल घेत अर्ज स्‍वीकृती मुदत गुरुवार (ता.२५) पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Extension of deadline till Thursday for acceptance of applications by YCMOU nashik News )