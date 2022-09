By

नाशिक : सुरक्षारक्षकास केलेल्या मारहाणीमुळे जिल्हा सत्र न्यायालयाने यातील आरोपींना सहा महिने सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. (Father son sentenced to 6 months hard labor in case of beating security guard nashik Latest Marathi News)

आठ मार्च २०१४ रोजी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास गायकवाड नगर भागातील बाफना हाऊस येथे सीताराम विठ्ठल साबळे (वय ५२ , तिडके कॉलनी) आणि संदीप सीताराम साबळे (वय २५) यांनी बाफना हाऊस येथील वॉचमन परमेश्‍वर खंदारे (वय २३, ) यास तू पार्किंगमधील लाइट का बंद केली नाही? या कारणावरून काठीने मारहाण करत त्याच्यावर ब्लेडने खांद्यावर, डोक्यावर वार करत गंभीर जखमी केले होते. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

पोलिस उपनिरीक्षक आर.डी. पवार यांनी या गुन्ह्याचा सखोल तपास करत आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे जमा करत दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले होते. या खटल्याची सुनावणी शुक्रवारी (ता.२) अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम.एम.गादिया यांच्या न्यायालयात झाली असता आरोपीविरुद्ध फिर्यादी, पंच आणि साक्षीदार यांनी दिलेली साक्ष, तपासी अधिकारी यांनी सादर केलेले सबळ पुरावे ग्राह्य धरत संदीप साबळे यास सहा महिने सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. ॲड. एस.आर.सपकाळे यांनी सरकारी पक्षातर्फे कामकाज पाहिले.

