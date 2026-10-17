FDAच्या अधिकाऱ्यांनी केला कोट्यवधींचा घोटाळा, ५ जणांवर निलंबनाची कारवाई; मंत्री झिरवाळांनी दिली माहिती

नाशिक : मालेगाव सुपारी घोटाळा प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) च्या 5 अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आली आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ आणि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे प्रशासकीय कामकाजातील अनियमितता पुन्हा एकदा उघडकीस आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नाशिक येथील मालेगावात एफडीएच्या गुप्तवार्ता विभागाने ११ ट्रक सुपारीचा साठा जप्त केला होता. तब्बल १ हजार ६०५ पोत्यामंध्ये असणाऱ्या या सुपाऱ्यांची किंमत अंदाजे १० कोते असल्याचे सांगण्यात येत होते. ही सुपारी खाण्यास अयोग्य असल्यामुळे नायायालयने ती सुपारी नष्ट करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार, नाशिक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांना मौखिक कल्पना देत सुपारीचा साठा नष्ट केल्याचे एफडीएच्या ५ अधिकाऱ्यांनी नमूद केले होते..Mumbai Local: देवीच्या दर्शनासाठी लोकल प्रवास करताय? वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक रेल्वे सेवा रद्द.मात्र, नाशिक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांना याबाबत विचारणा केली असता, सुपारी नष्ट करण्यासाठीच्या आदेशाबद्दल कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्याला काहीही सांगितले नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे एफडीएच्या पाचही अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून या संपूर्ण प्रकरणात घोळ घातल्याचे निष्पन्न झाले..दरम्यान, या घोटाळ्याप्रकारणी मंत्री नरहरी झिरवळ आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी धडक कारवाई करत एफडीएतील या पाचही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यानुसार, या प्रकरणी दोषींवर सध्या कठोर कारवाई करण्यात येत असून अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या जातील असे सूचित करण्यात आले आहे..Mumbai News: कुर्ला-ट्रॉम्बेतील झोपड्यांना मध्य रेल्वेच्या नोटिसा, ३० दिवसांचा अल्टिमेटम; नेमकं कारण काय?.कोणत्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन?अ. र. दाभाडे (अन्न सुरक्षा अधिकारी, गुप्तवार्ता, नाशिक) अ. उ. रासकर (अन्न सुरक्षा अधिकारी, नाशिक) गो. वि. कासार (अन्न सुरक्षा अधिकारी, नाशिक) यो. रो. देशमुख (अन्न सुरक्षा अधिकारी, नाशिक) श्रीम. सु. दे. महाजन (अन्न सुरक्षा अधिकारी, नाशिक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.