नाशिक

FDAच्या अधिकाऱ्यांनी केला कोट्यवधींचा घोटाळा, ५ जणांवर निलंबनाची कारवाई; मंत्री झिरवाळांनी दिली माहिती

Malegaon Areca Nut Scam: मालेगाव सुपारी घोटाळा प्रकरणी FDAच्या ५ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मंत्री झिरवाळ यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
Malegaon Areca Nut Scam

Malegaon Areca Nut Scam

ESakal

Mansi Khambe
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नाशिक : मालेगाव सुपारी घोटाळा प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) च्या 5 अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आली आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ आणि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे प्रशासकीय कामकाजातील अनियमितता पुन्हा एकदा उघडकीस आली आहे.

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