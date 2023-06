Women ST Bus Driver : नाशिक बसचे स्टेअरींग पहिल्यांदाच महिला चालकाच्या हाती!

Women ST Bus Driver : एसटी महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिलांच्या हाती स्टिअरिंग आहे. नाशिक ते सिन्नर या मार्गावर प्रथमच एका महिला चालकाने एसटी महामंडळाची बस चालवली. (For first time ST Corporation steering is in hands of women nashik news)

माधवी साळवे असे या महिला चालकाचे नाव आहे. त्यांच्या या कामगिरीचे सर्व स्तरातून कौतुक केले जात आहे.

माधवी साळवे या नाशिकमधील पहिल्या एसटी महिला ड्रायव्हर ठरल्या आहे. नाशिक मधील धुडगाव येथे राहणाऱ्या माधवी यांचा गृहिणी ते बस ड्रायव्हर असा प्रवास कौतुकास्पद आहे.. एसटी महामंडळाने सन 2019 च्या भरती प्रक्रियेत 206 महिलांची चालक या पदावर निवड केली.

या सर्व महिलांना एक वर्ष हेवी व्हेईकल चालवण्याचे ट्रेनिंग देण्यात आले. त्यानंतर या महिलांनी एक वर्ष एसटी बस चालवण्याचा सराव केला. आणि आता या महिलांना एसटी बसवर रीतसर रूजू करून घेण्यात आले आहे.

माधवी यांना लहानपणापासून गाड्या चालवण्याची आवड आहे. एसटी महामंडळात कुणीही महिला नसल्याने एसटीची निवड केल्याचे माधवी सांगतात. जास्तीत जास्त महिलांनी या क्षेत्रात येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.