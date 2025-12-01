नाशिक

Nashik Travel Scam :परदेशी सहलीची भुरळ, ७ लाखांचा गंडा! नाशिकमध्ये 'विस्तारोवा' कंपनीचा फसवणुकीचा धंदा उघड

Foreign Tour at ‘Low Cost’ Leads to ₹7 Lakh Fraud in Nashik : परदेशात वाजवी दरात सहल आयोजित करण्याचे आमिष दाखवून नाशिकमधील तिघांकडून जवळपास सात लाख रुपये घेऊन कार्यालय बंद करून पळ काढल्याचा प्रकार उघड. संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल.
Travel Scam

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: परदेशात अत्यंत वाजवी किमतीमध्ये सहल आयोजित करण्याचे आमिष दाखवून शहरातील तिघांना सुमारे सात लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात विस्तारोवा इंटरनॅशनल को- ऑपरेटीव्ह सर्व्हिसेस प्रा.लि. कंपनीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी तक्रारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

