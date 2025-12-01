Nashik Travel Scam :परदेशी सहलीची भुरळ, ७ लाखांचा गंडा! नाशिकमध्ये 'विस्तारोवा' कंपनीचा फसवणुकीचा धंदा उघड

नाशिक: परदेशात अत्यंत वाजवी किमतीमध्ये सहल आयोजित करण्याचे आमिष दाखवून शहरातील तिघांना सुमारे सात लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात विस्तारोवा इंटरनॅशनल को- ऑपरेटीव्ह सर्व्हिसेस प्रा.लि. कंपनीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी तक्रारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे..शिल्पा वसंत जाधव (वय ४२, रा. संगीत रेसीडेन्सी, गोविंदनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना विस्तारोवा इंटरनॅशनल को-ऑप. सर्व्हिसेस कंपनीतून फोन आला आणि त्यांना तिडके कॉलनीतील कंपनीच्या कार्यालयात दांपत्यासह बोलाविले. त्यासाठी त्यांना कंपनीकडून भेटवस्तूही दिली जाणार होती. त्याप्रमाणे जाधव दांपत्य गेले असता, कंपनीचे संशयित मालक व संचालक सचिन माणिक सूर्यवंशी (रा. चौधरी नगर, लातूर), महेश प्रल्हाद कांबळे (रा. गोपी चाळ, मुंबई-पुणे रोड, पुणे), अविनाश खोपडे (रा. नाझरे, भोर, जि.पुणे), स्वप्नील देवधर कापडे (रा. प्रियदर्शनीनगर, जुनी सांगवी, पुणे), कमलेश शिंदे (रा. दापोडी, पुणे), धरम संगत (रा. थेरगाव, पुणे) यांनी त्याठिकाणी आलेल्या अनेक दांपत्यांना कंपनीची माहिती दिली..तसेच, कंपनीच्या माध्यमातून परदेशात अत्यंत वाजवी किमतीमध्ये सहलीची माहिती देत जाधव दांपत्याचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर कंपनीच्या या परदेशी सहलीची भूरळ पडल्याने अनेकांनी कंपनीकडे त्याचठिकाणी सहलीची नोंदणी केली. त्यासाठी जाधव दांपत्य यांच्याप्रमाणेच आणखी दोन दांपत्यांनी जागेवरच पैसे भरले..दरम्यान, कंपनीकडून रितसर कागदपत्रांसह सहलीबाबतची माहिती यथावकाश दिली जाणार होती. फेब्रुवारीत पैसे भरूनही कंपनीकडून कोणतीही माहिती मिळाली नाहीत. त्यामुळे पैसे भरलेल्या तिघांनी कंपनीकडे वारंवार पाठपुरावा केला. जुलैपर्यंत कंपनीचे कार्यालय होते आणि संपर्क होता. परंतु, नंतर कंपनीचे तिडके कॉलनीतील कार्यालय बंद आणि संशयिताशी कोणताही संपर्क झाला नाही. यामुळे या तिघांची ६ लाख ९७ हजार ३०० रुपयांची फसवणूक झाली. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपनिरीक्षक शेख हे तपास करीत आहेत..अशी आहे मोड्स‘विस्तारोवा’ कंपनीने काही प्रतिनिधी नेमून त्यांना सिटी सेंटर मॉल येथे येणाऱ्या ग्राहकांकडून कंपनीचे कुपन भरून घेतले गेले. कूपनवर संपर्क क्रमांक असल्याने काही दिवसात कंपनीकडून संबंधितांना संपर्क साधून ‘कपल’ने कंपनीच्या कार्यालयात एका तासासाठी येण्याचा आग्रह धरला जातो. त्यासाठी त्यांना भेटवस्तू मिळणार असल्याचेही आमिष दाखविले जाते. ‘कपल’ त्या भेटवस्तूला भुलून जातात. .त्यासाठी कंपनीचे संशयित त्यांना कंपनीची माहिती देतानाच वाजवी किमतीमध्ये परदेशी सहलीचे आमिष दाखवितात. जे कपल सहलीसाठी तयार असतात त्यांना आणखी आमिष अन् भूलथापा देत जागेवरच पैसे भरण्यास भाग पाडले जाते. याप्रकरणात संशयितांनी तक्रारदारांकडून जागेवरच एक लाखाची रक्कम घेतली, तर नंतर आणखी पैसे घेतले. त्याबदल्यात त्यांच्याकडून कागदपत्रे देण्याचे आश्वासन दिले जाते. परंतु ते दिलेच जात नाही. अचानक संशयित कार्यालय बंद करून परागंदा होतात..काेरेगाव तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार ! डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली वृद्धाकडून १४ लाख उकळले; व्हॉटसॲपवर कॉल अन्...या प्रकरणात आत्तापर्यंत तीन तक्रारी पोलिस ठाण्याकडे प्राप्त झाल्या असून, त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात आणखी तक्रारदार वाढण्याची शक्यता आहे.- विश्वास पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, मुंबई नाका पोलिस ठाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.