अंबासन (जि.नाशिक) : वडे खुर्द (ता. बागलाण) येथील शिवारात वीस फूट कोरड्या विहिरीत बिबट्याचे बछडे आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. ताहाराबाद वन विभागाकडून बछड्याला छोट्या पिंजऱ्यातून सुरक्षितरीत्या बाहेर काढून पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली. रात्री बछड्याला आईची भेट करून देण्यात वन विभागाने यश मिळविले आहे. (forest department succeeds in rescuing a leopard cub from a well nashik news)



वडे खुर्द येथील शेतकरी सुनील छबू साळुंखे यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक ३५/२ मधील कोरड्या विहिरीत मंगळवारी (ता. २९) शेतकऱ्याने विहिरीत आवाज येत असल्याने डोकावून पाहिले असता, बिबट्या निदर्शनास आला. त्यांनी तातडीने ग्रामपंचायत सदस्य सचिन हिरे यांना माहिती दिली असता, श्री. हिरे यांनी ताहाराबाद वनपरिक्षेत्र अधिकारी नीलेश कांबळे यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून माहिती दिली. या वेळी विहिरीत तीन बिबट्यांचे बछडे पडल्याचे सांगण्यात आले होते. ताहाराबाद वनपरिक्षेत्राचे अधिकारी नीलेश कांबळे, वनपाल रूपेश दुसाने, पंकज परदेशी, के. आर. बोरसे, हारुण सय्यद, आकाश कोळी, राजेंद्र साळुंखे, के. एम. आहिरे, अक्षय हेंमाडे, सुनीता बहिरम, संदीप गायकवाड, गौरव आहिरे, माणिक मोरे आदींसह कर्मचारी घटनास्थळी पोचले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री. कांबळे यांनी विहिरीत डोकावून पाहिले असता, विहिरीत वीस फुटावरील कपारीत बछडा निदर्शनास आला. वन कर्मचाऱ्यांनी पिंजरा उपलब्ध करून विहिरीत सोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बछडा पिंजऱ्यात येत नसल्याने अखेरीस दोन कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या हिमतीवर गोणपाट घेऊन बछड्यापर्यंत पोचले. बछडा सहा ते सात महिन्यांचा असल्याने आक्रमक झाला होता. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी गोणपाटच्या मदतीने बछड्याला ताब्यात घेऊन पिंजऱ्यात बंदिस्त केले. पशुवैद्यकीय अधिकारी संदीप कोकणी यांनी तपासणी केली असता, बछडा तंदुरुस्त असल्याने सायंकाळी पुन्हा ज्या ठिकाणाहून बछड्याला ताब्यात घेण्यात आले तेथील काही अंतरावर छोट्या पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले होते.

अधिकाऱ्यांनी सोडला सुटकेचा निःश्‍वास

खबरदारी म्हणून दोन कर्मचारी एका झाडावर बसून पिंजऱ्याच्या दरवाजाची दोरी धरून होते. काही वेळातच बिबट्याची नर व मादी पिंजऱ्याजवळ येताच बछडे घेऊन जंगलाच्या दिशेने निघून गेले. बछडा व आईची भेट झाल्याने नागरिक व वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला. भक्ष्याच्या शोधात असतानाच बछडे विहिरीत पडले असावे, असा अंदाज वन विभागाकडून वर्तविण्यात आला आहे.

