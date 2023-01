Nashik Crime News : मालेगावला शालेय फीची रक्कम चोरणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या!

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहरात घरफोडीच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. चोरट्यांनी येथील उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांची जमा झालेली शालेय फी मुख्याध्यापकांच्या दालनातील कपाटातून चोरून लंपास केली. पोलिसांनी आठवड्यात चार चोरट्यांना बेड्या ठोकल्या. त्यांच्याकडून नऊ लाख रुपये जप्त केले आहेत. (Four who stole school fee money in Malegaon arrested by police Nashik Crime News)

येथील हारून अन्सारी उर्दू प्रायमरी स्कूलमधील जे. ए. टी. कॅम्पस येथील मुख्याध्यापिका यांच्या कार्यालयातील कपाटात मुलांची शैक्षणिक व परीक्षा फी, अशी १५ लाख ९९ हजार ५०० रुपये रोख रक्कम होती.

संबंधित रक्कम चोरट्यांनी २८ डिसेंबरला पळविली. चोरट्यांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या घरफोडीमुळे येथे खळबळ उडाली होती.

पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील शहर पोलिस उपअधीक्षक तेगबिरसिह संधू यांच्या विशेष पोलिस पथकाने गुप्त माहितीद्वारे सापळा रचला.

चोरटे येथील मनमाड चौफुली उड्डाणपुलाखाली असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून चौघांना ताब्यात घेतले. त्यांची कसून चौकशी केली असता, त्यात मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद सलीम ऊर्फ माने (वय २३), मोहम्मद बिलाल शब्बीर अहमद ऊर्फ बिल्ला (२२, दोघे रा. इस्लामपुरा), मोहम्मद आमीन निसार अहमद ऊर्फ ताडे (२२, रा. मोमीनपुरा), अफताब अहमद अब्दुल अजीज ऊर्फ ग्याराबार (२४, रा. कमालपुरा) या चौघांकडून नऊ लाख १४ हजार रुपये रोख हस्तगत करण्यात आले.

चौघांना अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयाने १० जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. कारवाईत प्रीती सावजी, सुनील दांडगे, इमरान सय्यद, दिनेश शेरावते आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली.

