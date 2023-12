Nashik News: मित्राच्या मृत्यूनंतरही निभावली मैत्री! शर्मा कुटुंबासाठी सरसावला मालेगावचा ‘जिगरी दोस्त'

Nashik News: मित्राच्या मृत्यूनंतर शर्मा कुटुंबासाठी येथील के. बी. एच. विद्यालयातील १९९२ च्या ‘बॅच'च्या ‘जिगरी दोस्त' समूह सरसावला. मित्राच्या दोन मुलींच्या शिक्षणासाठी समूहातील मित्रांनी लाखाची मदत देत कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. (Friends of group help for education of two daughters of dead friend nashik news)