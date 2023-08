Dr Bharti Pawar : 'एनसीसीएफ'कडील कांद्याला 350 प्रतिक्विंटल अनुदान द्या; डॉ. पवार यांनी वेधले लक्ष

Dr Bharti Pawar : राज्यात खरेदी दरम्यान लेट खरीप कांद्याला अपेक्षित दर नसल्याची बाब विचारात घेऊन कांद्याला अनुदान देण्याबबत निर्णय घेण्यात आला.

यात या पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावामध्ये 'एनसीसीएफ'चा उल्लेख नसल्याची बाब केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी गांभीर्याने घेतली आहे. (Give subsidy dr bharti pawar demand to give of 350 per quintal to onion from NCCF nashik news)

याप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले असून 'एनसीसीएफ'कडे ज्यांनी कांदा विकला आहे, त्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान द्या अशी मागणी केली आहे.

पणन विभागाने काढलेल्या निर्णयानसार राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक व नाफेड खरेदी केंद्राकडे 1 फेब्रुवारी ते ३१ मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रूपये प्रतीक्विंटल अनुदान देखील निश्चित करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयानुसार नाफेड केंद्राकडे कांदा विक्री केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले.मात्र शासननिर्णयात 'एनसीसीएफ'ने कांदा खरेदी केलेला असतानाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे 'एनसीसीएफ'कडे कांदा विकणारे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल्याची बाब पत्रात मांडली आहे. पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत शासन निर्णयात अंशत: बदल करून एनसीसीएफ कडे कांदा विक्री केलेल्या शेतक-यांना देखील अनुदान मिळावे याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाही करावी,अशी विनंती पत्राद्वारे केली आहे.