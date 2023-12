Nashik News: वडाळागाव...काल आणि आज; गुन्हेगारीमुळे वडाळागावच्या वैभवाला गालबोट

Nashik News: स्वातंत्र्यापूर्वी तीनशे- साडेतीनशे उंबऱ्यांचे असलेले वडाळा गाव शहरीकरणाच्या रेट्यात लुप्त होत असताना आपल्या गावपणाच्या खुणा आजदेखील जपून आहे. माळी, रामोशी, कोळी, बौद्ध आणि मुसलमान वतनदार असलेले आणि गावात एकही मराठा नसलेले हे गाव विशेष असेच समजावे लागेल.

एकेकाळी गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या या गावचा प्रवास आज गाजत असलेल्या एमडी ड्रग्ज रॅकेटचे कनेक्शन आणि अस्ताव्यस्त पसरलेल्या वसाहतींमधील गुन्हेगारीमुळे कलंकित होत आहे. (glory of Wadala Gaon has been tarnished by crime nashik news)