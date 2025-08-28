नाशिक

Manmad News : मनमाड-मुंबई गोदावरी एक्सप्रेसमधील २८ वर्षांची 'धावत्या गणपती'ची परंपरा खंडित

28-Year Ganesh Tradition on Godavari Express Halted : उत्तर महाराष्ट्रातील मनमाड - मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या गोदावरी एक्सप्रेसमधील २८ वर्षांची रेल्वे गणेश वारीची परंपरा यंदा खंडित झाली आहे. यामुळे हजारो गणेशभक्त, चाकरमानी, विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
मनमाड: राज्यभरात मोठ्या भक्तिभावाने आणि जल्लोषात गणेशोत्सव साजरा होत असतानाच, उत्तर महाराष्ट्रातील मनमाड - मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या गोदावरी एक्सप्रेसमधील २८ वर्षांची रेल्वे गणेश वारीची परंपरा यंदा खंडित झाली आहे. यामुळे हजारो गणेशभक्त, चाकरमानी, विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

