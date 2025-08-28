Manmad News : मनमाड-मुंबई गोदावरी एक्सप्रेसमधील २८ वर्षांची 'धावत्या गणपती'ची परंपरा खंडित

मनमाड: राज्यभरात मोठ्या भक्तिभावाने आणि जल्लोषात गणेशोत्सव साजरा होत असतानाच, उत्तर महाराष्ट्रातील मनमाड - मुंबई दरम्यान धावणाऱ्या गोदावरी एक्सप्रेसमधील २८ वर्षांची रेल्वे गणेश वारीची परंपरा यंदा खंडित झाली आहे. यामुळे हजारो गणेशभक्त, चाकरमानी, विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..गोदावरी एक्सप्रेस ही केवळ एक प्रवासी गाडी नसून, ती गेल्या अनेक वर्षांपासून "धावत्या गणेशोत्सवाची" साक्षीदार ठरली आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात मासिक पासबोगीमध्ये आकर्षक सजावट करून गणरायाची मूर्ती मोठ्या भक्तिभावाने प्रतिष्ठापित केली जात असे. ही मूर्ती दहा दिवस गाडीच्या प्रवासात असायची. सकाळ-संध्याकाळ आरत्या, प्रसाद वितरण आणि उत्साही वातावरणात हा गणेशोत्सव साजरा केला जात असे. ही परंपरा देशातही प्रसिद्ध झाली होती..२८ वर्षांची परंपरा खंडितगोदावरी एक्सप्रेस गणेश मंडळाने १९९७ पासून मासिक पासधारक प्रवाशांनी एकत्र येऊन गणेशोत्सव गाडीतच साजरा करण्याचा उपक्रम सुरू केला. रोज गाडी सुटल्यानंतर आरती, भक्तिगीते, उत्साही घोषणा, प्रसादाचे वितरण एक कुटुंब म्हणून करत असत. मात्र, कोविड काळात गाडी बंद झाल्यानंतरही त्यांनी अपवादाने स्वतंत्र डब्यात गणेशोत्सव सुरू ठेवला..पण गाडी पूर्ववत सुरू व्हावी, या मागणीकडे रेल्वे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे यंदा ही परंपरा खंडित झाली आहे. मात्र, यंदा रेल्वे प्रशासनाने गोदावरी एक्सप्रेसचा मार्ग धुळेपर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे, रेल्वेच्या नियमित वेळा, मार्ग आणि डब्यांच्या बदलामुळे धावत्या गाडीत श्रींची प्रतिष्ठापना शक्य न झाल्याने गोदावरी एक्सप्रेस गणेश मंडळाने यंदा गणेशोत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे..गोदावरी एक्सप्रेसच्या वेळेत धुळे - मुंबई एक्सप्रेस ही पर्यायी गाडी सुरू करण्यात आली. मंडळाच्या परंपरेनुसार गणेशमूर्ती स्थापना आणि गणेशोत्सव साजरा करणे शक्य नाही. यामुळे गोदावरी गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजीने हा वर्षीचा उत्सव रद्द केला..Nashik Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये पावसाच्या साक्षीने गणेशाचे आगमन; 'एक गाव, एक गणपती'ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद.गोदावरी एक्सप्रेस अजूनही सुरू झालेली नाही. रेल्वेच्या असहकारामुळे आम्हाला हा उत्सव साजरा करता येत नाही. प्रवासी संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही रेल्वे प्रशासन ठोस कारणं देत नाही. कोरोना काळापासून ही गाडी रोखून धरली आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या आडमुठ्या आणि असंवेदनशील धोरणामुळे अखेर गोदावरीच्या राजाचा प्रवास थांबलाच."– नरेंद्र खैरे, अध्यक्ष प्रवासी संघटना,मंडळाचे कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.