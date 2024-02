Dada Bhuse : ग्रामसेवकच देणार घरकुलांची ‘NOC’ : पालकमंत्री दादा भुसे

Dada Bhuse : गावातील अनुसूचित जाती- जमातीच्या व्यक्तींना शासकीय योजनेतून घरकुल नको असेल किंवा त्यांनी यापूर्वी लाभ घेतला असल्यास संबंधित गावातील ग्रामसेवकाकडून घरकुल नको असल्याचा दाखला घेण्याचे आदेश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहेत.

नगरविकास विभागाने आठ दिवसांच्या आत याविषयी अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. (Guardian Minister Dada Bhuse statement of Village Sevak will give NOC of houses nashik news)