Guru Paurnima : दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वरसह राज्यभरात, देशात आणि परदेशातीलही समर्थ केंद्रामध्ये आज अमाप उत्साहात, मंगलमय, भावपूर्ण वातावरणात गुरुपौर्णिमा उत्सव साजरा करण्यात आला. अखिल भारतीय श्री. स्वामी समर्थ सेवामार्गाच्या दिंडोरी प्रधान केंद्रात गुरुमाउली आण्णासाहेब मोरे तर त्र्यंबकेश्वर गुरुपीठात चंद्रकांतदादा मोरे यांचे उपस्थितीत हा दिवसभराचा मंगलमय सोहळा झाला.

विशेषतः दिंडोरी येथे भल्या पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत सेवेकऱ्यांनी, भाविकांनी गर्दी केली. एकट्या दिंडोरी केंद्रात दिवसभरात एक लाखापेक्षा अधिक लोकांनी श्री.स्वामी समर्थ महाराज आणि गुरुमाउलींच्या दर्शनाचा लाभ घेतला. (Guru Paurnima Immense enthusiasm of Guru Poornima at Samarth Center in country abroad Lakhs of devotees flock to centers nashik)

अखिल भारतीय श्री. स्वामी समर्थ सेवा मार्गांतर्गत आज जगभर आठ हजार समर्थ केंद्र सक्रिय असून या माध्यमातून करोडो सेवेकऱ्यांच्या दृष्टीने गुरुपौर्णिमा सोहळ्यास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे म्हणूनच या दिवसाची सर्व आतुरतेने वाट पाहत असतात.

आषाढी पौर्णिमा म्हणजेच व्यास पौर्णिमादिनी गुरुपूजन करण्याची प्रथा भारतभर असल्यामुळे या दिवशी श्री. स्वामी समर्थ महाराज आणि गुरुमाउलींचे आशीर्वाद घेण्यासाठी लाखोंची पावलं दिंडोरी, त्र्यंबकसह सर्व समर्थ केंद्राकडे दरवर्षी वळतात.

एकाच दिवशी सर्व सेवेकऱ्यांनी येऊन गर्दी करू नये म्हणून यावर्षी शनिवार (ता.२४) पासूनच सेवामार्गाच्या गुरुपौर्णिमा सोहळ्यास प्रारंभ करण्यात आला.

या दिवशी देशभरातील प्रमुख अकरा हजारपेक्षा ज्यादा सक्रिय सेवेकऱ्यांना गुरुमाउलींनी मार्गदर्शन करून गुरुपौर्णिमा उत्सव नीटनेटका, शिस्तबद्ध होण्यासाठी सूचना केल्या होत्या, त्याप्रमाणे आज सर्वत्र शिस्तबद्धरीत्या हा सोहळा पार पडला.

२४ जूनपासूनच उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा असे विभागवार येऊन रोज गुरुपूजन करून या मंगलमय सोहळ्यात आतापर्यंत लाखो भाविक, सेवेकरी, वारकऱ्यांनी सहभाग घेतलाच पण आज भल्या पहाटेपासून सर्व केंद्रात लगबग दिसत होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सकाळी सहा वाजता गुरुमाउली दिंडोरी केंद्रात गुरूपादुका पूजन आणि श्री.स्वामी समर्थ महाराजांचे षडशोपचार पूजन केले. भूपाळी आरती आणि नैवेद्य आरतीची सेवा सर्व सेवेकऱ्यांनी रुजू केली.

आज पहाटेपासून अबालवृद्ध सेवेकरी शांततेत रांगेत येऊन श्री.स्वामी समर्थ महाराज मूर्तीला अभिषेक करून, पुष्प अर्पण करून चरणतीर्थ घेऊन समर्थांना विनंती करत होते, ‘महाराज आपणच माझे गुरू, माता, पिता, बंधू, सखा, गुरू, सदगुरू, परम गुरू, परात्पर गुरू आणि गुरुतत्व आहात. माझा सांभाळ करा.’

सर्वत्र महिला पुरुष सेवेकऱ्यांनी केंद्रात व आपापल्या घरी आज श्री.स्वामी चरित्र सारामृत, तेजोनिधी या ग्रंथाची पारायणे केली. आजचा सोहळा गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, हरियाना, उत्तराखंड, जम्मू, उत्तर प्रदेश, तेलंगना, तमिळनाडू, केरळ यासह अनेक राज्यात आणि नेपाळ, अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ओमानमधील समर्थ केंद्रात सुद्धा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

सेवामार्गाचे जगभरातील कार्य आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत विस्तृत चर्चा करून समर्थसेवा घराघरांत पोचवण्यासाठी आपण सर्वांनी अहोरात्र झटायचं आहे, असे आवाहन दिंडोरीत गुरुमाउली आण्णासाहेब मोरे तर त्र्यंबकमध्ये चंद्रकांतदादा मोरे यांनी उपस्थित सेवेकऱ्यांना केले.