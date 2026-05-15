Paper Leak Case: १० लाखांत कुरिअरने आला, १५ लाखांना विकला अन्... महाराष्ट्रात NEET चा पेपर कसा फुटला? धक्कादायक खुलासा

सीबीआयकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पुणे आणि अहिल्यानगर पोलिसांनी नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणी दोन आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक ब्युटी पार्लर मालक आणि एका अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतले आहे. या पेपरफुटीमुळे ३ मे रोजी होणारी परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. नाशिक आणि अहिल्यानगर पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सीबीआयकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पुष्टी केली आहे की, पुणे शहरातील वाघोली येथे क्लिनिक चालवणाऱ्या एका आयुर्वेदिक डॉक्टरने नीट-यूजी पेपरची हार्ड कॉपी मिळवली होती. .त्याने तो पेपर १० लाख रुपयांना विकत घेतला आणि १५ लाख रुपयांना विकला. मिळालेल्या माहितीनुसार, या आयुर्वेदिक डॉक्टरने नीटचे पेपर्स शुभम खैरनार याला कुरियर केले होते, ज्याला मंगळवारी नाशिकमध्ये अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खैरनारने त्या पेपरचे फोटो काढून ते पुढील प्रसारासाठी हरियाणातील गुरुग्राम येथील एका संपर्काला पाठवले.नाशिकचा रहिवासी असलेल्या शुभम खैरनार याला केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) ताब्यात घेतले आहे. .त्याच्यावर पुण्यातील एका संशयिताकडून पेपरफुटीची प्रत विकत घेऊन नंतर ती ५ लाख रुपयांच्या नफ्यात विकल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्रानंतर ही फुटलेली प्रत हरियाणातील गुरुग्राम, राजस्थानमधील जयपूर आणि सीकर, तसेच जम्मू आणि काश्मीर, बिहार आणि केरळसह अनेक राज्यांमध्ये पसरल्याचे वृत्त आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टरला नीट-यूजी पेपरची हार्ड कॉपी कशी मिळाली, याचा तपास सीबीआय करत असल्याचे त्यांनी सांगितले..अहिल्यानगर पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, खैरनार यांच्या अटकेची बातमी कळल्यानंतर, ज्या संशयिताला कागदाची हार्ड कॉपी मिळाली होती, तो पुणे सोडून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरीजवळच्या आपल्या गावी गेला. त्याच्यासोबत ग्रामीण पुण्यातील जुन्नर येथे क्लिनिक चालवणारे आणखी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते. "सीबीआयकडून मिळालेल्या माहितीच्या आणि विनंतीच्या आधारे, आम्ही मंगळवारी रात्री उशिरा राहुरीजवळच्या त्या गावातून त्यांना ताब्यात घेतले," असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. .सीबीआयचे अधिकारी अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक (एसपी) कार्यालयात त्या दोघांची चौकशी करत आहेत. पुणे पोलीस आयुक्त (सीपी) अमितेश कुमार यांनी सांगितले की, ४६ वर्षीय ब्युटी पार्लर मालकिणीला बुधवारी दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास बिबवेवाडीतील सुखसागरनगर येथील तिच्या घरातून ताब्यात घेण्यात आले. तिच्या बँक खात्याची तपासणी केली असता, परीक्षेदरम्यान २१ जणांनी तिच्या खात्यात एकूण १० लाख रुपये जमा केल्याचे उघड झाले..पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले की, पुणे गुन्हे शाखेने पुण्यातील मांजरी येथील एका पेइंग गेस्ट (पीजी) सुविधेमधून संगणक विज्ञान अभियांत्रिकीच्या एका २२ वर्षीय विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतले आहे, जिथे तो शिक्षणासाठी राहत होता. ताब्यात घेतलेले चौघेही सोशल मीडियावर सक्रिय होते आणि इतर संशयितांच्या संपर्कात होते. पुणे पोलीस उपआयुक्त (गुन्हे) विवेक मसाल यांनी सांगितले की, अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची भूमिका आणि सोशल मीडियाद्वारे इतर संशयितांच्या संपर्कात राहण्यामागील त्यांचा हेतू यांचा तपास सुरू आहे..दोन वर्षांपूर्वी, एका ब्युटी पार्लरच्या मालकिणीने नीट-यूजीच्या माध्यमातून आपल्या मुलीसाठी वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण तिला यश आले नाही. त्यानंतर, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश देणाऱ्या सोशल मीडियावरील एका जाहिरातीद्वारे तिचा काही लोकांशी संपर्क झाला. .या प्रकरणात तिची फसवणूक झाली, पण इच्छुक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शोधून त्यांची माहिती त्यांना पाठवून समुपदेशन आणि कमिशनच्या माध्यमातून पैसे कमावण्यासाठी तिने या लोकांशी संपर्क कायम ठेवला. आम्ही तिला पुणे सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी ३० मिनिटे तिची चौकशी केली. त्या दोन आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी महाराष्ट्राबाहेरील महाविद्यालयांमधून आपले शिक्षण पूर्ण केले होते आणि ओळखीचे जाळे विणले होते.