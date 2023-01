By

नाशिक : फेब्रुवारी-मार्च महिन्‍यात होत असलेल्‍या इयत्ता बारावीच्‍या लेखी परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (हॉलतिकीट) शुक्रवारी (ता.२७) उपलब्‍ध होणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्‍य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत सूचना जारी केलेल्‍या आहेत.

विद्यार्थ्यांना त्‍यांच्‍या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत हॉलतिकीट उपलब्‍ध करून दिले जाणार आहे. (HSC Exam hall ticket for 12th exam will available tomorrow nashik news)

इयत्ता बारावीच्‍या लेखी परीक्षांचे आयोजन फेब्रुवारी-मार्चमध्ये केले आहे. या परीक्षेला प्रविष्ट होण्यासाठी विभागीय मंडळातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेशपत्र उपलब्‍ध करून देण्यात येत आहेत.

उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बारावीच्‍या परीक्षेची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने मंडळाच्‍या संकेतस्‍थळावर शुक्रवारी (ता.२७) सकाळी अकरापासून 'कॉलेज लॉगइन'मध्ये जाऊन डाऊनलोड करता येतील. या संदर्भात काही तांत्रिक अडचण उद्‌भवल्‍यास उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.

अशा आहेत सूचना-

* शाळा-महाविद्यालयांनी ऑनलाइन प्रवेशपत्रे प्रिंट करून विद्यार्थ्यांना द्यायचे आहेत.

* प्रिटींगसाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्‍क घेऊ नये.

* प्रिंट काढून त्‍यावर मुख्याध्यापक, प्राचार्यांचा शिक्‍का मारुन स्‍वाक्षरी करावी.

* प्रवेशपत्रामध्ये विषय व माध्यम बदल असल्‍यास त्‍यांच्‍या दुरुस्‍त्‍या शाळा, महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळात जाऊन करून घ्याव्‍या.

* प्रवेशपत्रातील फोटो, स्‍वाक्षरी, विद्यार्थ्याचे नाव या संदर्भातील दुरुस्‍त्‍या शाळा, महाविद्यालयांनी त्‍यांच्‍या स्‍तरावर करून त्‍यांची एक प्रत विभागीय मंडळाकडे पाठवावी.

* विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशपत्र गहाळ झाल्‍यास शाळा, महाविद्यालयांनी पुनःश्‍च प्रिंट काढून त्‍यावर लाल शाईने 'द्वितीय प्रत' असा शेरा लिहावा.

* फोटो सदोष असल्‍यास त्‍यावर विद्यार्थ्यांचा फोटो चिकटवून संबंधित मुख्याध्यापक, प्राचार्यांनी शिक्‍का मारुन स्‍वाक्षरी करावी.

