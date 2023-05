HSC Result : गुजरातची पोरं ठरली कला शाखेत बाजीगर!

By

HSC Result : इर्षा, प्रचंड तळमळ, परिस्थितीवर मात करण्याची तयारी आणि मनात जिद्द असली की कुठलेही अडथळे यशाच्या आड येत नाहीत, हेच सिद्ध करून दाखविलेय गुजराथमधील गायीचा सांभाळ करणाऱ्या काठेवाडी युवकांनी.!

सकाळी कॉलेज आणि दुपारनंतर गायी चारण्यासाठी भटकंती करत त्यांनी यशाला गवसणी घालतना बाभूळगाव येथील संतोष श्रमिक कनिष्ठ महाविद्यालयात एक जण प्रथम, तर दुसरा तृतीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आहे. (HSC Result Boy from Gujarat became champion in arts nashik news)

प्रतिकूल परिस्थितीत अन्‌ विशेष म्हणजे कला शाखेतून त्यांनी मिळविलेले हे यश विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी आहे. यापैकी लाला नारायण जाधव हा ७९.१७ टक्के गुण मिळवून विद्यालयात पहिला, तर त्याचा चुलतभाऊ मालजी नथू जाधव यानेही ७३.३३ गुणांसह तृतिय क्रमांक पटकावला.

मूळ गुजरातमधील सौराष्ट्र भागातून गायींसह भटकंती करत जाधव कुटुंबिय महाराष्ट्रात आले. काही दिवस बुलढाणा परिसरात राहिल्यानंतर ते बाभुळगावच्या मोकळ्या गायरानात गायी सोडून कुडाच्या घरात राहू लागले.

गायींना चरायला नेणे, त्यांच्या मागे फिरणे, शेण उचलणे, दुध काढणे, चारा आणणे हाच परंपरागत उद्योग असणाऱ्या या कुटुंबात सर्वच अशिक्षित. सतत भटकंतीमुळे मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम होतोच.

तरीदेखील मुलांनी शिकावे व या परंपरागत व्यवसायाला छेद देऊन उंच भरारी घ्यावी, ही आई-वडिलांची इच्छा होती. त्यामुळे येथील जिल्हा परिषद शाळेत प्राथमिक शिक्षणानंतर तीन भाऊ व एक बहीण अशा सर्वांनी संतोष विद्यालयात प्रवेश घेतला.

घरी गायी सांभाळून अभ्यास करायचा हेच समीकरण आयुष्यात वाट्याला आलेले असतानाही या भावंडांनी शाळेत चुनुक दाखविली. यामुळे आई-वडिलांनाही हुरूप आला. लाला याने दहावीतही ९० टक्के गुण मिळविलेले आहेत. विज्ञान शाखेत प्रवेश मिळाला असताना केवळ स्पर्धा परीक्षांचे ध्येय असल्याने त्याने अकरावीत कला शाखेत प्रवेश घेतला.

मालजीही आला तिसरा!

लालाचा चुलतभाऊ मालजी यानेही हालाखीच्या परिस्थितीत संघर्ष करत विद्यालयात तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. त्यानेही गायींचा साभाळ करताना कुटंबाच्या अपेक्षांचे ओझेही पेलले. लाला व मालजीच्या या यशाचे संस्थेचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र दराडे, शिक्षक आमदार किशोर दराडे, प्रशासकीय अधिकारी समाधान झाल्टे, सहअधिकारी सुनील पवार, प्राचार्य गोरख येवले, उपप्राचार्य आप्पासाहेब कदम, किरण पैठणकर, मनोज खैरे यांनी अभिनंदन केले आहे.

या विद्यार्थ्यांना किरण गायकवाड, नवनाथ जाधव, अजित देठे, रमीन कादरी, अन्वर शहा आदींचे मार्गदर्शन लाभले.

"लाला व मालजी हे विद्यार्थी पाचवीपासून आमच्या विद्यालयात आहेत. आमच्या संस्थेत अनेक विद्यार्थ्यांनी नावलौकिक करून मल्टीनॅशनल कंपन्यांसह शासनात नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. या दोघांनाही पुढील शिक्षणासाठी सर्वतोपरी सहकार्य आम्ही करू."

-रुपेश दराडे, कार्यकारी संचालक, जगदंबा शिक्षण संस्था