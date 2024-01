Nashik Winter Update : नाशिककर गारठले, पारा @9.8 अंशांवर; प्रथमच 10 अंशांखाली घसरला पारा

Nashik Winter Update : दोन दिवसांपासून सुरू असलेली पाऱ्याची घसरण कायम असल्‍याने गारठ्यात कमालीची वाढ जाणवते आहे. नाशिकचे किमान तापमान यंदाच्‍या हंगामात प्रथमच दहा अंशांखाली नोंदविले गेले.

मंगळवारी (ता. १६) किमान तापमान ९.८ अंश सेल्सिअसची नोंद झाली. (in nashik @9.8 degree temperature dropped below 10 degrees for first time nashik winter update )