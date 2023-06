BJP Women State Executive: भाजप महिला प्रदेश कार्यकारिणीत नाशिकच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश

By

BJP Women State Executive : भाजपच्या महिला मोर्चा प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची घोषणा बुधवारी (ता.३१) करण्यात आली. महिला प्रदेश कार्यकारिणीत नाशिकच्या तीन पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अॅड. अलका जांभेकर, स्वाती भामरे, जयश्री अहिरराव यांची उपाध्यक्षपदी, तर सरचिटणीसपदी छाया देवांग यांची नियुक्ती करण्यात आली. (Inclusion of office bearers of Nashik in BJP Women State Executive news)

नवीन कार्यकारिणीमध्ये १२ उपाध्यक्ष, ८ सरचिटणीस, १४ चिटणीसांचा समावेश केल्याची माहिती महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी दिली. नवीन प्रदेश कार्यकारिणीत उपाध्यक्षपदी प्रा. वर्षा भोसले, वैशाली चोपडे, गिता कोंडेवार, लता देशमुख, मंगल वाघ, आम्रपाली साळवे, रितू तावडे, शौमिका महाडीक, कांचन कूल, अॅड. अलका जांभेकर, स्वाती भामरे, जयश्री अहिरराव यांची नियुक्ती केली आहे.

सरचिटणीसपदी मंजूषा कुद्रीमोती, छाया देवांग, स्वाती शिंदे, मीना मिसाळ, रेखा हाके, अलका अत्राम, रश्मी जाधव, रचना गहाणे यांची नियुक्ती केली आहे. चिटणीसपदी नयना वसानी, अपर्णा पाटील, रूपाली कचरे, सुनिशा शहा, अर्चना वडनाल, क्षमा चौकसे, शुभदा नायक, गिता गिल्डा, रेखा वर्मा, अॅड. वीणा सोनवलकर, रेखा डोळस, रेश्मा शेख, माधुरी पालवे, तृप्ती मामले यांची नियुक्ती झाली आहे.

तर कोषाध्यक्षपदी भारती चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महिला मोर्च्याच्या नवीन पदाधिकारी संघटनात्मक कार्य चांगल्या प्रकारे करतील असा विश्वास चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच उर्वरित पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या लवकरच करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.