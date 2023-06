Nashik Crime : मुली पळविण्याच्या प्रकरणातून वाढते तेढ; हरसूल, घोटी नंतर उगावला प्रकार

By

Nashik News : देशात आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय प्रेम प्रकरणात मुलींना पळवून नेण्याच्या प्रकारातून तेढ वाढत असताना नाशिकही याला अपवाद राहिलेले नाही.

उगाव (ता.निफाड) ला विवाहितेने नुकतेच अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या मुलीला फूस लावून संमोहीत करीत अजमेरला पळवून नेण्याचा प्रकार उघडकीस आला. (Increase in cases of abduction of girls Harsul Ghoti ugaon nashik crime news)

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, लक्ष्मण सावजी आदीच्या शिष्टमंडळाने पोलिस अधिक्षक शहाजी उमाप यांची भेट घेत उगाव (ता.निफाड) येथील आंतरधर्मीय मुलगी पळविण्याचा प्रकार हा लव जिहादचा असल्याने याची सखोल चौकशी करीत संशयितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यामुळे नाशिकला मुलींना पळवून नेण्याचा प्रकार पुन्हा चर्चेत आला आहे.

श्री सोमय्या म्हणाले की, दोन मुलींचा बाप असलेल्या एकाने दोन दिवसांपूर्वी अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या मागासवर्गीय मुलीला अजमेरला पळवून नेल्याचे लक्षात येताच ग्रामीण पोलिसांनी ४८ तासात मुलगी कुटुंबाच्या ताब्यात सुपूर्द केली आज याच कुटुंबातील सदस्यासोबत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांची भेट घेत संशयितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.

संशयितांचा माग काढून ४८ तासात मुलीला कुटुंबाच्या ताब्यात देण्यात ग्रामीण पोलिसांना यश आले आहे. आधी विवाह आणि दोन मुल असताना जेमतेम दोन आठवड्यापूर्वी अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलीला तावीत बांधून संमोहीत करून तिला अजमेरला नेण्यात आले.

या प्रकारात संशयित अजून पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. मुलीला फसविण्याच्या या प्रकाराची चौकशी करीत संशयिताला कठोर शासन व्हावे, या एकमेव मागणीसाठी पोलिस अधिक्षकांची भेट घेतली.

मोडस आपरेंडी तपासा

सोमय्या म्हणाले, की निफाडच्या प्रकारात मुलीला फसविण्यासाठी पद्धतशीरपणे नियोजन दिसते. आधी अल्पवयीन मुलीला जाळ्यात ओढले गेले. त्यानंतर ती अठरा वर्षे पूर्ण होण्याची वाट पाहिली गेली. १८ वर्षाची होताच तिला पळवून नेले गेले. त्यानंतर तावीत बांधून तिला संमोहीत केले गेले.

"जिल्ह्यात मुली पळविण्याच्या प्रकारातून तेढ वाढत असलेल्या प्रकरणाची स्वतंत्र आकडेवारी नाही. उगाव आणि भरवीर येथील विषय स्वतंत्र आहे. भरवीर (ता.घोटी) येथील प्रकारात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात संशयिताच्या दारासमोर जीव दिलेल्या मुलीच्या आई-वडीलांच्या मृत्यूला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी कलम ३०६ नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. तर चुकीच्या ठिकाणी मृतदेह जाळण्याच्या प्रकाराबाबत गुन्हा दाखल झाला आहे. उगाव येथील २७ मे स प्रकार घडला. त्यात मुलगी कुटुंबाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे."- शहाजी उमाप, पोलिस अधीक्षक, नाशिक