Nashik Crime : गेल्या काही दिवसांमध्ये शहरात किरकोळ कारणातून मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. यात काही कौंठुंबिक तर काही किरकोळ कुरापतीतून घटना घडल्या असून, संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. (Increase in incidents of beatings for minor reasons in city Crimes registered in 5 police stations Nashik Crime)

पंचवटीतील बुरुडवाडीत स्वयंपाक कमी केल्याच्या रागातून पतीने पत्नीला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. सुनिता संतोष चिंचवले यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित पती संतोष राजू चिलवंते (३०) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

त्याने शिवीगाळ करीत लोखंडी हातोडीने मारून दुखापत केली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुसरी घटना पुणे विद्यार्थी वसतिगृह महाविद्यालयाच्या रस्त्यावर कॅफेसमोर दुचाकीला बाजूला करण्यावरुन दोन गटांत वाद होऊन हाणामारीची घडली.

पियुष विलास शिंगाडे (रा. दिंडोरीरोड) याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सोनू खंडीझोड, जय राख व त्यांच्या दोन साथीदारांनी गेल्या शुक्रवारी (ता. २९) सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास धारदार शस्त्र व दगडाने मारहाण करून दुखापत केली. याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तर, ‘आमच्याकडे का बघतो’, असे विचारल्याच्या रागातून संशयितांनी तरुणाच्या डोक्यात वीट मारल्याचा प्रकार भद्रकालीत घडला.

याप्रकरणी ललित दिगंबर क्षिरसागर (रा. कथडा) याच्या फिर्यादीनुसार, संशयित राहुल पिठे, सुमित पाटील, धनंजय सानप (रा. कथडा) या तिघा संशयितांविरोधात भद्रकाली पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे, वडाळा शिवारातील हरीसृष्टी अपार्टमेंटमध्ये झालेल्या मिटिंगमध्ये वाद झाल्याने एका सदस्याने दुसऱ्या सदस्याला लोखंडी रॉडने मारहाण केली.

याप्रकरणी संदिप श्रीराम सोनवणे (३६) यांच्या फिर्यादीनुसार, इंदरजित सिंग (४०, रा. हरीसृष्टी अपार्टमेंट) या संशयिताविरोधात इंदिरानगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाचवी घटना गेल्या गुरुवारी (ता. २८) रात्री आठ वाजता देवळाली गावातील गवळी वाड्यात घडली.

आकाश काश्यप तपासे (रा. देवळाली गाव राजवाडा) याच्या फिर्यादीनुसार, चार अल्पवयीन संशयितांनी जुन्या भांडणांची कुरापत काढून त्यास शिवीगाळ, दमदाटी करीत मारहाण करताना काहीतरी हत्याराने मारून दुखापत केली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.