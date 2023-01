E- Bus Charging Station : 2 एकरात ई- बससाठी स्वतंत्र डेपोवर चार्जिंग स्टेशन होणार!

नाशिक : महापालिकेच्या सिटीलिंक कंपनीच्या माध्यमातून आडगाव येथील ट्रक टर्मिनस लगत असलेल्या दोन एकर जागेत ई- बससाठी स्वतंत्र डेपोवर चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.

त्यापूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने केंद्र शासनाला पाठविला आहे. (Independent Depower Charging Station for E Buses in 2 acre Proposal to Center for purchase of 50 electric buses nashik NMC news)

महापालिकेकडून सिटीलिंक बससेवा चालवली जाते. सध्या परिस्थितीमध्ये शहरात २०० सीएनजी, तर ५० डिझेलच्या बस रस्त्यावर धावत आहे. पर्यावरण पूरक बससेवा करण्यासाठी महापालिकेने ५० इलेक्ट्रिक बसचा प्रस्ताव तयार केला.

सेम टू युजने अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यात आला, मात्र अंमलबजावणीसाठी विलंब लागल्याने केंद्राने त्यावेळेस नकार दिला होता. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम अंतर्गत दोन टप्प्यात प्रत्येकी २५ बस खरेदी करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

एका बससाठी अंदाजे पंचावन्न लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त होईल. सीएनजी व डिझेलच्या बस चालविण्यासाठी दोन ऑपरेटरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या धर्तीवर इलेक्ट्रिक बस चालविण्यासाठी नवीन ऑपरेटरची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

हेही वाचा: Shivputra Sambhaji Mahanatya: लोकाग्रहास्तव शिवपुत्र संभाजी महानाट्याचे दोन प्रयोग वाढवले : डॉ.अमोल कोल्हे

इलेक्ट्रिक बससाठी आडगाव ट्रक टर्मिनस बाजूला असलेल्या दोन एकर जागेत स्वतंत्र डेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. अशी माहिती सिटीलिंक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी चव्हाणके यांनी दिली.

किलोमीटरला ३० रुपयांचा तोटा

इलेक्ट्रिक बसच्या माध्यमातून सिटीलिंक कंपनीला होणारा तोटा कमी केला जाणार आहे. सध्या प्रतिकिलोमीटर ७५ रुपयांचा खर्च होतो. तिकीट विक्रीच्या माध्यमातून ४५ रुपये प्रतिकिलोमीटरला प्राप्त होतात. प्रतिकिलोमीटर ३० रुपयांचा तोटा भरून काढण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस फायदेशीर ठरतील, असा दावा करण्यात आला आहे.

हेही वाचा: Fake Bomb Call : बॉम्बच्या खोट्या माहितीने पोलिसांची धावपळ!