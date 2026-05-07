New Traffic Rules 2026 : वर्षभरात पाच वेळा वाहतूक नियम मोडल्यास परवाना होणार रद्द; RTO चा वाहनधारकांना कडक इशारा, नवीन नियमावली एकदा वाचाच!

पंचवटी (नाशिक) : केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या नवीन निर्देशानुसार, केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले (New Traffic Rules 2026) आहेत. या नवीन नियमावलीची कडक अंमलबजावणी आता सुरू झाली असून, वाहनधारकांनी आपले थकीत चलन वेळेत भरावे, असे आवाहन नाशिकचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे. .नवीन निर्देशानुसार, जर एखाद्या वाहनचालकाने एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले, तर अशा चालकाचा चालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) थेट निलंबित किंवा रद्द केला जाईल..तसेच चलन वेळेत न भरल्यास संबंधित वाहनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबरोबरच आता दंड आकारणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली असून, ती प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक (ई-चलन) अशा दोन्ही पद्धतीने राबविली जात आहे..वाहनधारक किंवा चालकांना चलन भरण्यासाठी अथवा त्यावरील आक्षेप नोंदवण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत कोणतीही पावले न उचलल्यास, संबंधित चलन चालकाने स्वीकारले आहे असे मानले जाईल. चलन स्वीकारल्याचे गृहीत धरल्यानंतर पुढील ३० दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम भरणे बंधनकारक असेल असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे..नागरिकांनी रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे. ज्यांच्या नावावर प्रलंबित ई-चलने आहेत. त्यांनी ती विहित मुदतीत भरून संभाव्य कायदेशीर कारवाई आणि होणारा मनस्ताप टाळावा.-प्रदीप शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.आक्षेप नोंदविण्याची प्रक्रियावाहनचालकांना चलनाबाबत काही आक्षेप असल्यास, त्यांना संबंधित पुरावे ४५ दिवसांच्या आत ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे लागतील. जर प्रशासनाने हा आक्षेप फेटाळला, तर पुढील ३० दिवसांत ५० टक्के दंड भरून न्यायालयात अपील करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. चलन न भरल्यास होणारी कारवाई विहित मुदतीत दंडाची रक्कम न भरल्यास वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र आणि अनुज्ञप्ती (परवाना) संबंधित सर्व सेवा बंद केल्या जातील. यासह संबंधित वाहनावर व्यवहार होणार नाही अशी नोंद केली जाईल. तसेच थकबाकीदार वाहने जप्त करण्याची मोहीम राबवली जाईल.