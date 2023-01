Jindal Fire Accident : लष्कराने दिले 2 हेलिकॉप्टर अन् जवान!

By

नाशिक रोड : जिंदाल पॉलीफिल्म कंपनीतील आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलातर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भारतीय सैन्य दलाच्या देवळाली मुख्यालयाचे मदतीसाठी दोन हेलिकॉप्टर आणि लष्करी जवान घटनास्थळी दाखल झाले होते. (indian Army 2 helicopters and soldiers for rescue at Jindal company Fire Accident case nashik news)

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Nandurbar News : सुसाट वाहनांमुळे निष्पाप नागरिकांचा बळी; शून्य उपाययोजनांमुळे अपघातांत वाढ

सैन्य दलातर्फे आवश्यक ती मदत मिळेल, असे सूचित करण्यात आले असून सैन्यदल प्रशासनाला सहकार्य करत आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने प्रशासनाला कळवल्यानुसार कंपनी आस्थापनेवर अंदाजे बाराशे कामगार कार्यरत होते. ज्याठिकाणी आग लागली त्या भागामध्ये एकुण १९ कामगार कार्यरत होते.

बचाव पथकातर्फे अडकलेल्या १९ व्यक्तींना बाहेर काढण्यात आले असून त्यांना तत्काळ वैद्यकीय इलाज उपलब्ध करुन देण्यासाठी नाशिकला हलवण्यात आले. परिस्थिती नियंत्रणात असून प्रशासन सतत लक्ष ठेऊन आहे, असे महसूल आयुक्तालयातर्फे सांगण्यात आले.

हेही वाचा: Nashik News : नव्या वर्षात उशिराचा Episode संपवावा; प्रवाशांची माफक अपेक्षा