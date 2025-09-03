नाशिक

Nashik News : नाशिक होणार मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरचा भाग? कोट्यवधींची गुंतवणूक येणार

State Industry Secretary’s Assurance for Nashik : आयमा इंडेक्स २०२५ च्या लॉन्चिंगवेळी उपस्थित असलेले राज्य उद्योग सचिव डॉ. अंबलगन पी. त्यांनी मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरच्या दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली, ज्यामुळे नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
Industrial Corridor
Industrial Corridorsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातपूर: नुकत्याच आयमा इंडेक्स २०२५ च्या लॉचिंगला आलेले राज्य उद्योग सचिव डॉ. अंबलगन पी यांनी नाशिकसाठी आशादायी संकेत दिले आहेत. मुंबई- दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सर्वेक्षण सुरू झाले असून, यात नाशिकचा समावेश होण्याची दाट शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे जिल्ह्यात कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून, नव्या औद्योगिक वसाहती निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

