Nashik News : नाशिक होणार मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरचा भाग? कोट्यवधींची गुंतवणूक येणार

सातपूर: नुकत्याच आयमा इंडेक्स २०२५ च्या लॉचिंगला आलेले राज्य उद्योग सचिव डॉ. अंबलगन पी यांनी नाशिकसाठी आशादायी संकेत दिले आहेत. मुंबई- दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सर्वेक्षण सुरू झाले असून, यात नाशिकचा समावेश होण्याची दाट शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे जिल्ह्यात कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून, नव्या औद्योगिक वसाहती निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल..छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्यात झाला होता. परंतु, नाशिकला 'धरणांचा जिल्हा' असूनही उद्योगांसाठी पाणीपुरवठा शक्य नाही, असा अहवाल सादर झाल्यामुळे नाशिकचे नाव वगळण्यात आले होते. तथापि, आता पुन्हा सर्वेक्षण सुरू झाल्याने दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश व्हावा, अशी मागणी निमा आणि आयमा संस्थांनी केली आहे..गेल्या दोन वर्षांत जिल्हा उद्योग केंद्र आणि उद्योग सहसंचालनालयामार्फत तब्बल २२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाले असून, त्यापैकी अनेक प्रकल्प अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहेत. दोन नदीजोड प्रकल्पांमुळे पाणीपुरवठा सुधारला आहे. पिंपळगाव बसवंत येथे ४०० मेगावॉट क्षमतेचा वीज प्रकल्प सुरू आहे. .आडवण बंदराशी जोडलेली नाशिकची कनेक्टिव्हिटी, इगतपुरी-घोटी औद्योगिक वसाहतीत महिंद्रा, ईपिरॉक, ग्राफाईट आदी कंपन्यांचा विस्तार, डिफेन्स हब, आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, लघुउद्योगांचे वाढते जाळे अशा अनेक सकारात्मक बाबी नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला हातभार लावत आहेत..सीपीआयआर लॅबचे काम पूर्ण झाले असून, लवकरच उद्घाटन होणार आहे. या सर्व घडामोडींमुळे दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश निश्चित होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे..Report On Recession: अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर; शेअर बाजार कोसळणार? अर्थतज्ज्ञांचा गंभीर इशारा ."पाणी आणि सर्व आवश्यक सुविधा असूनही नाशिकला वगळण्यात आले होते. मात्र सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री आणि उद्योग सचिव डॉ. अंबलगन पी यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल."- आशिष नाहर, अध्यक्ष, निमा.