Jaykumar Rawal Photo Viral : व्हॉट्सॲपवर फोटो फॉरवर्ड करताना शंभर वेळा विचार करा! पणनमंत्र्यांचा मॉर्फ फोटो व्हायरल, धुळ्यात गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

धुळे : सोशल मीडियाचा गैरवापर करून राज्याचे पणन, राजशिष्टाचार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांची बदनामी करण्याच्या उद्देशाने त्यांचा एक बनावट (मॉर्फ) फोटो प्रसारित करणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध (Fake Image of Minister Jaykumar Rawal Goes Viral) धुळे सायबर पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. २६) गुन्हा दाखल झाला आहे. तांत्रिक तपासणीनंतर हा फोटो पूर्णपणे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले असून, अशा प्रकारे अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..सोशल मीडियावर काही दिवसांपासून एक फोटो मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत होता. यात पणनमंत्री रावल यांच्यासोबत नाशिक येथील संशयित कॅप्टन अशोक खरात असल्याचे दाखविले होते. हा फोटो व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून एका फिर्यादीला मिळाला..या फोटोची सत्यता पडताळली असता, मूळ फोटोत छेडछाड करून तो मॉर्फ केल्याचे निष्पन्न झाले. यात मंत्र्यांची जनमानसात प्रतिमा मलीन करण्याच्या हेतूने हा खोटा फोटो पसरवण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे..या प्रकरणी धुळे सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. सायबर पोलिसांनी त्यांच्याकडील अत्याधुनिक तांत्रिक उपकरणांच्या सहाय्याने तपास केला असता, संबंधित फोटो तांत्रिकदृष्ट्या बनावट असल्याचे कायदेशीर सिद्ध झाले आहे.