Kashyapi Dam Accident: एका क्षणाच्या धाडसाने घेतले शोकांत वळण, कश्यपी धरणाने हिरावले चार जीव; मंगलमूर्ती अपार्टमेंट सुन्न

पंचवटी/नाशिक: विरंगुळ्यासाठी कश्यपी धरणावर गेलेल्या आनंदी सहलीचे काही क्षणांत दुःखद शोकांतिकेत रूपांतर झाले. पती-पत्नी आणि शेजारील दोन सख्खी भावंडे अशा चौघांचा धरणात बुडून मृत्यू झाल्याने मखमलाबाद परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. .मखमलाबाद येथील स्वामी विवेकानंद नगरमधील मंगलमूतों अपार्टमेंटमध्ये सचिन कैलास ठोंबरे कुटुंबासह राहत होते. संगमनेर तालुक्यातील पिंपरणे येथील मूळ रहिवासी असलेले सचिन ठोंबरे यांनी काही वर्षांपूर्वी येथे फ्लॅट घेतला होता. बांधकाम व्यवसाय आणि खरेदी-विक्री व्यवहारातून त्यांनी संसार उभा केला होता. २०२२ मध्ये त्यांचा रोहिणी यांच्याशी विवाह झाला. दोघेही उच्चशिक्षित होते. त्यांच्या संसारवेलीवर दीड वर्षाची चिमुकली मुलगी होती, तर रोहिणी सात ते आठ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या..मंगळवारी (ता. २६) सायंकाळी विरंगुळ्यासाठी ते कश्यपी धरणाकडे गेले होते. त्यांच्यासोबत शेजारी राहणारे अनिल पवार यांचे दोन मुलगे केतन (१६) आणि कौशल्य (१४) ही फिरण्यासाठी गेले होते. धरण परिसरातील शांत वातावरणात गप्पा सुरू असतानाच अचानक एका मुलाने पाण्यात उतरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने तो गटांगळ्या खाऊ लागला,.भावाला वाचवण्यासाठी दुसरा भाऊही धावला; पण तोही पाण्याच्या प्रवाहात अडकला. हे पाहताच सचिन ठोंबरे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता दोघांना वाचविण्यासाठी धाव घेतली. मात्र, पाण्याचा वेग आणि खोलोचा अंदाज न आल्याने तेही प्रवाहात ओढले गेले. पती संकटात सापडल्याचे पाहून रोहिणी यांनी आपल्या दीड वर्षाच्या मुलीला काठावर ठेवले आणि त्यादेखील मदतीसाठी पुढे सरसावल्या. परंतु नियतीला काही वेगळेच मान्य होते. काही क्षणांत चौघेही पाण्यात बुडाले. .या संपूर्ण धरारात काठावर बस्सलेली दीड वर्षाची चिमुकलीही पाण्याकडे सरकत होती. परिसरातील महिलेच्या ही बाब वेळीच लक्षात आली. मुलीच्या हालचाली पाहून त्यांनी तत्काळ आरडाओरड करत नागरिकांना बोलावले. त्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि रेस्क्यू टीमच्या मदतीने चौघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.. दरम्यान, पवार कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत बेताची होती. अनिल प्रभाकर पवार मूळचे डांगसौंदाणे (ता. कळवण) येथील रहिवासी आहेत. मखमलाबाद येथे ते अनेक वर्षे ते वास्तव्यास होते. खासगी सुरक्षारक्षक म्हणून ते काम करत होते, तर पत्नी घरगुती कामे करून संसाराला हातभार लावत होत्या. त्यांचा मोठा मुलगा केतन नुकताच दहावोत गेला होता. तो छत्रपती शिवाजी महाराज माध्यमिक विद्यालयात शिक्षण घेत होता. धाकटा कौशल्य महापालिकेच्या शाळेत आठवीत गेला होता. .दोघेही अभ्यासात हुशार आणि स्वभावाने शांत होते. मात्र, एका क्षणात काळाने दोघांनाही हिरावून नेले. सचिन आणि रोहिणी ठोंबरे यांच्यावर त्यांच्या मूळ गावी पिंपरणे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तर केतन आणि कौशल्य पवार या भावंडांवर डांगसौंदाणे येथे अंत्यसंस्कार झाले. या घटनेची माहिती मिळताच मंगलमूर्ती अपार्टमेंटमधील रहिवासी सुन झाले. काही वेळापूर्वी हसतमुखाने बाहेर पडलेले चार चेहरे कायमचे निघून गेल्याने परिसरात शोकाचे वातावरण पसरले होते.