Keshika Purkar : नाशिकच्या टेबल टेनिस स्टारची ऐतिहासिक कामगिरी; केशिका पूरकरने पटकावला 'तिहेरी मुकुट'!

Keshika Purkar: India’s Youngest National Table Tennis Champion : नाशिकची युवा टेबल टेनिसपटू केशिका श्रीकृष्ण पूरकर हिची जिल्हा आणि राज्य स्तरावर विक्रमी कामगिरी; ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे ध्येय.
अरुण मलाणी, नाशिक
वयाच्या अवघ्या दहाव्या वर्षी सर्वांत युवा राष्ट्रीय विजेतेपद पटकावण्याची किमया असो किंवा विविध राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांमधील विक्रमी कामगिरी असो... टेबल टेनिसपटू केशिकाने अल्पावधीतच ऐतिहासिक यश प्राप्त करून नाशिकच्या नावलौकिकात भर घातली आहे.

India
Nashik
maharashtra
sports
young
district
Table Tennis

