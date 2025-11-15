Keshika Purkar : नाशिकच्या टेबल टेनिस स्टारची ऐतिहासिक कामगिरी; केशिका पूरकरने पटकावला 'तिहेरी मुकुट'!

वयाच्या अवघ्या दहाव्या वर्षी सर्वांत युवा राष्ट्रीय विजेतेपद पटकावण्याची किमया असो किंवा विविध राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांमधील विक्रमी कामगिरी असो... टेबल टेनिसपटू केशिकाने अल्पावधीतच ऐतिहासिक यश प्राप्त करून नाशिकच्या नावलौकिकात भर घातली आहे. .भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून ती सातत्याने अथक परिश्रम घेते. आशियाई स्पर्धा, राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय तिरंगा उंचावण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केशिका निर्धाराने पुढे सरकत आहे..शिका श्रीकृष्ण पूरकर या उदयोन्मुख टेबल टेनिसपटूने २०२५ या वर्षात जिल्हा आणि राज्य स्तरावर चमकदार कामगिरीची नोंद करीत क्रीडा विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तिने विविध वयोगटांमध्ये सातत्यपूर्ण खेळ दाखवत अनेक विजेतेपदे पटकावली. कौतुकाची बाब म्हणजे यंदा जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये केशिकाने आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे..जिल्हास्तरीय अजिंक्यपद स्पर्धेत तिने तिहेरी मुकुट पटकावण्याचा बहुमान मिळविला. या स्पर्धेत तिने १३ वर्षांखालील, १५ वर्षांखालील आणि १७ वर्षांखालील अशा तिन्ही वयोगटांमध्ये सुवर्णपदकांवर आपले नाव कोरले. या व्यतिरिक्त सेकंड डिस्ट्रिक्ट रँकिंग २०२५ स्पर्धेतही तिने १३ व १५ वर्षांखालील गटात सुवर्णपदक आणि १७ वर्षांखालील गटात रौप्यपदक जिंकले. या कामगिरीमुळे ती या सत्रातील सर्वांत सातत्यपूर्ण खेळाडूंपैकी एक ठरली आहे..राज्य स्तरावरही केशिकाची कामगिरी ऐतिहासिक राहिली. तिने राज्यस्तरीय स्पर्धाही गाजविल्या आहेत. तिने सलग चार राज्य मानांकन स्पर्धा जिंकण्याचा अभूतपूर्व विक्रम केला. या चारही स्पर्धांमध्ये ती अपराजित राहिली. पहिल्या राज्य मानांकन (ऐरोली, ठाणे) स्पर्धेत १३ वर्षांखालील गटातून सुवर्णपदक पटकावताना, १५ वर्षांखालील गटातून उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली. .दुसऱ्या राज्य मानांकन (सांगली) स्पर्धेत १३ वर्षांखालील गटातून सुवर्णपदक पटकावले. तिसऱ्या राज्य मानांकन (नागपूर)मध्ये १३ वर्षांखालील गटातून सुवर्णपदक, नाशिकला झालेल्या चौथ्या राज्य मानांकन स्पर्धेत सुवर्ण व पुणे येथे झालेल्या राज्य मानांकन स्पर्धेत १३ वर्षांखालील गटात रौप्य आणि १५ वर्षांखालील गटातून कांस्यपदकाची कमाई केली..केशिकाने जिंकलेली पदके दृष्टिक्षेपात...वर्ष २०२२ मध्ये केशिकाने दमदार सुरुवात करताना जिल्हास्तरीय स्पर्धेत दोन सुवर्ण व दोन कांस्यपदके जिंकली. २०२३ मध्ये जिल्हास्तरीय स्पर्धेत एक सुवर्ण व तीन कांस्यपदकांची कमाई केली. याच वर्षी राज्यस्तरीय स्पर्धेत एक रौप्य व तीन कांस्यपदके तिने जिंकली. २०२४ मध्ये जिल्हास्तरावर तीन सुवर्ण, दोन रौप्यपदके पटकावली; तर राज्यस्तरीय स्पर्धेत तीन रौप्य व चार कांस्यपदकांची कमाई केली. २०२५ वर्ष तर तिच्यासाठी सुवर्ण वर्ष ठरते आहे. एकूण १६ सुवर्ण, पाच रौप्य आणि १३ कांस्यपदके तिने आपल्या नावे केली आहेत..दैनंदिन आठ तासांचा सराव...मोठी बहीण टेबल टेनिस खेळात असल्याने केशिकाला या क्रीडाप्रकाराची आवड बालवयात लागली. वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षापासून ती मैदानावर सरावासाठी जाऊ लागली. अल्पावधीत केशिकाने मिळविलेल्या यशाचे गमक म्हणजे सरावासाठी ती घेत असलेली कठोर मेहतन आहे. सध्या ती इयत्ता पाचवीत नाशिक केंब्रिज स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असून, खेळासाठी शाळेचेही तिला महत्त्वाचे पाठबळ मिळते. .IND vs SA 1st Test: टीम इंडियाचा डाव २०० धावांच्या आत गुंडाळला, पण आघाडी घेण्यात यश; द. आफ्रिकेसाठी हार्मर, यान्सिन चमकले.प्रशिक्षक जय मोडक आणि पुनित देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती सराव करते. सकाळी सातपासून सरावाला सुरुवात होते. साधारणतः चार तास सराव केल्यावर दुपारी विश्रांती घेते. पुन्हा सायंकाळी चार ते पाच तास सराव व व्यायामावर भर असतो. याबरोबर संतुलित आहार, मानसिक स्वास्थ्य चांगले राखण्यासाठी योगासने, स्तोत्रपठणावर भर असतो. केशिकाच्या आई दीपाली पूरकर या गृहिणी असून, वडील श्रीकृष्ण पूरकर हे नोकरीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.