शक्तिपीठ महामार्गामुळे दर वाढणार, जमीन खरेदी करायला लावून फसवणूक; खरातचा स्वत:च्या CAलाच पावणेनऊ कोटींचा गंडा

Ashok Kharat स्वतः दैवी अवतार असल्याचे भासवून खरातने CAला आई-वडिलांसह कुटुंबीयांवर मृत्युयोग असल्याची भीती दाखविली. त्यानंतर उपाय म्हणून पूजा करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये उकळले.
Kharat Fraud Case Crores Cheated from CA

सूरज यादव
महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात अटकेत असलेला भोंदू अशोक खरात याच्याविरोधात आणखी एक फसवणुकीचा गुन्हा सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे. भोंदू खरात याचे सीए असलेले पोफळे यांनाही खरातने मृत्युयोगाची भीती दाखवून आणि शक्तिपीठाच्या महामार्गालगत मालमत्ता खरेदीतून तब्बल आठ कोटी ७६ लाखांची फसवणूक केली आहे. Fraud Case Involving Land and Money Under Probe

Related Stories

No stories found.