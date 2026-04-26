शक्तिपीठ महामार्गामुळे दर वाढणार, जमीन खरेदी करायला लावून फसवणूक; खरातचा स्वत:च्या CAलाच पावणेनऊ कोटींचा गंडा

महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात अटकेत असलेला भोंदू अशोक खरात याच्याविरोधात आणखी एक फसवणुकीचा गुन्हा सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे. भोंदू खरात याचे सीए असलेले पोफळे यांनाही खरातने मृत्युयोगाची भीती दाखवून आणि शक्तिपीठाच्या महामार्गालगत मालमत्ता खरेदीतून तब्बल आठ कोटी ७६ लाखांची फसवणूक केली आहे. Fraud Case Involving Land and Money Under Probe.तक्रारदार ललित पोफळे यांनी महिनाभरापूर्वीच पोलिस आयुक्तालय आणि विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) तक्रार अर्ज दिला असताना तब्बल महिनाभरानंतर गुन्हा दाखल केल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. गेल्या आठवडयात ईडीने (सक्त वसुली संचालनालय) पोफळेच्या घरावर छापा टाकल्याचे समजते. भोंदू अशोककुमार एकनाथ खरात सध्या महिला अत्याचाराच्या सहाव्या गुन्ह्यात एसआयटीच्या कोठडीत आहे. खरातच्या मीरगाव येथील शिवनिका संस्थानच्या कार्यकारिणीवर संचालक राहिलेले ललित प्रकाश पोफळे (रा. वरळी) हे खरातचे सीएही होते. .अटकेच्या दिवशीच खरातची जमीन खरेदी, पत्नी फरार असताना तिच्या नावे व्यवहार पूर्ण; महसूल विभागाच्या कारभारवर प्रश्नचिन्ह.संशयित खरात याने त्याच्या पोपटपंची संवाद, अंकशास्व अन् ज्योतिषशास्त्राच्या माध्यमातून पोफळे यांच्यावर प्रभाव टाकला होता. स्वतः दैवी अवतार असल्याचे भासवून त्याने पोफळे यांना आई-वडिलांसह कुटुंबीयांवर मृत्युयोग असल्याची भीती दाखविली. मृत्युयोग टाळण्यासाठी त्याने इशान्येश्वर मंदिरात अवतार पूजा, सिद्ध पूजा करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये उकळले. आईच्या पूजेसाठी चार कोटी २५ लाख रुपये, तर वडिलांच्या पूजेसाठी तिरुअनंतपुरम येथे दोन कोटी ५३ लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे उकळण्यात आले..शक्तिपीठ महामार्गात जमिनीच्या माध्यमातून जमिनीचे दरात भरमसाठ वाढ होणार असल्याचे भाकित करून त्यांना जमीन खरेदी करण्यास भाग पाडले. प्रत्यक्षात त्या जमिनीचा आणि शक्तिपीठ महामार्गाचा दुरान्वये संबंध नसल्याचे निदर्शनास आले. परंतु तोपर्यंत त्यांची कोट्यवधींची फसवणूक झाली होती. तिरुअनंतपुरम प्रवासादरम्यान खरातने समुद्राच्या पाण्यातून नाग प्रकट होत असल्याची हातचलाखीही होती. पोफळे यांची खरातने तब्बल आठ कोटी ७६ लाख पाच हजार ५६० रुपयांना फसवणूक केल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत आणखी एक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..खरातच्या कृत्यांचा पेनड्राइव्हखरात याच्या लैंगिक शोषणाचे व्हिडिओ त्याच्या कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ओकस कार्यालयात छुप्या कॅमेऱ्यातून करण्यात आले आणि खरातचे बिंग फुटले. परंतु खरात त्याच्या फार्महाउसवरही महिलांना नेत होता; परंतु त्याठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करीत होता, हे सारे बिंग पोफळे यांनीच खरातकडे पाठविलेल्या कूकमुळे फुटले. खरात पूजाविधीच्या नावाखाली हातचलाखीने पेटीतून नाग काढून बनाव रचत होता. खरातच्या या अनैतिक कृत्यांचा व्हिडिओ असलेला पेनड्राइव्ह पोफळेच्या हाती लागताच त्यांनी शिवनिका संस्थानवरील विश्वस्तपदावरून स्वतःला दर केले होते. खरातविरोधात फसवणुकीचे नाशिकसह शिर्डी, राहाता पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले आहेत.